《冰棍》 文/李瑞志

虽是六月，盛夏之季尚未至，但在学校，冰淇淋之物已销售起来。但在如今大学，吃这类解热之物的人已经少了。而我距上次吃这类冰物已有许多年了，那还是小学时代的往事。

我们那时候吃的叫冰棍，那时的冰棍远非今日冰淇淋这般品种多样。那时候，所谓的冰棍不过是糖水，或加了些桂花，冰成长方体的冰块，用塑料纸包起来。我们这一代在乡镇地区成长起来的九零后，大多家庭条件一般，在学校能够三餐吃饱已经算是不错了。到了夏季，汽水一类东西是不敢奢望的，而冰棍则某种程度上弥补了这一遗憾。那时的冰棍不过一毛钱一根。小学时，每逢中午饭后，我和小伙伴们都会往学校的商店跑，出来时已是人手一根冰棍了。撕开外面那张塑料纸，冒着寒气的冰棍像盐一样那么洁白，可吃到嘴里却是甜甜的，美美的。那时，有的学生贪吃，一口气吃好几根冰棍，吃后常常闹肚子。可即便如此，大家还是钟情于它。

如今，身在大学，自己也有了一些可供支配的零花钱，但却再也不能找回当时的那种感觉了。说真的，我很羡慕现在的00后学生们，他们的童年有这么多零食，而且味道都不错。不过我想再美的味道也不如儿时的冰棍，那时的我们是凉在嘴里，甜在心里。那小小的一根冰棍给我们那一代九零后孩子的童年带来了内心的甜。