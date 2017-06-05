《关系》（上） 亚瑟，安妮，库伯 文 / 十月 Canada

亚瑟递给库伯一条领带，库伯急急忙忙地系领带，亚瑟一边系领带一边告诉库伯：“安杰拉就要到了。”库伯回头看了一眼安妮，安妮正在和侍应生说话，她望向门口，又轻轻地踮起红色的高跟鞋朝这边走过来。

“你这会儿的样子很不错。”亚瑟对着不安的库伯说。

“嗨，安妮。”库伯好久之前见过安妮一回，见面是几个月之前，安妮说有重要的事和库伯说。那天，库伯早早地等在五月花咖啡厅，他没有系领带，他穿了一件白色的圆领恤衫，纯洁如你的初心的那种白色。

“你这会儿的样子很不错。”

“噢。”被安妮夸赞不错，库伯噢了一声。

“我答应了亚瑟的求婚，你知道的，我和他交往了一阵子。”

“噢。”又是一声噢。

原本是端着的咖啡杯，又放下了。

“怎么了？”安妮。

“你结婚的事情有点儿突然，我以为你会等等再说。”

“等你求婚？我早就放弃了。”安妮苦笑了一下，说：“亚瑟爱我，我也爱他。就像当初我也爱你那样，可你总是犹犹豫豫的。”

“我们分手了对吗？”库伯。

“我想结婚，库伯。”

库伯拨通了亚瑟的电话：“嗨，亚瑟，安妮告诉我了。祝贺你老兄。”

“我想让安妮单独告诉你这事儿。”

“你比我更适合安妮。”

“谢谢你这么说，库伯。”

“你得帮个忙兄弟，做我的伴郎。”

“我……”

“安杰拉是伴娘，安妮会介绍你们认识。”

一个胖胖的女孩子出现在门口，她穿了一件纯白色的连衣长裙，一件黑色短外套。“请跟我来。”侍应生做了一个指引方向的姿势，将安杰拉带到餐桌前。胖女孩就是安杰拉。

库伯有礼貌地起身，安杰拉走过来，他拉出椅子，做了一个请坐的姿势。

“我是库伯，认识你很高兴。”

“谢谢你，库伯。”安杰拉俏皮地一笑。“她耸肩的样子真丑，有点儿刻意地模仿安妮，为什么我会想到安妮？”库伯看了安妮一眼，“该死的。”他这么想。

“嗨，安杰拉，你几岁了？”

“库伯！”安妮大叫了一声，“正经一点儿。”

“我想是问问安杰拉是不是真的可以做你的伴娘，她看起来还是个小姑娘。”

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