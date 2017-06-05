《坐单车的快乐时光》 文/蒋波

光阴如流，日月如梭，回想远去的时光，许多快乐的情景浮现眼前，令人怀念和难忘。

悠悠岁月，曾经坐单车的快乐时光，是今生如此难忘的回忆，现在想来，一段段记忆浮现眼前，仿若昨天。还记得上小学的时候，每天上学由父母接送。母亲车技不娴熟，要由她先骑上自行车，我在后面一溜小跑，轻轻一跃坐上车后的车座，车子晃了晃，然后平稳前行。相对而言，坐父亲的车轻松多了，他的脚一支，先让我上来坐好，再一只脚蹬车，一只脚在地上一蹬助力，车子就行驶起来了。回想彼时在一个清风微荡的早晨，穿着漂亮连衣裙的我像个蝴蝶一般蹦跳着，文文静静坐在车后，一脸天真烂漫去上学，是如此明媚美好。

还记得刚学会骑自行车的时候，一位同学骑车的技术特别好，一次，她带我出去玩，我们一路行走一路歌唱，在一条不太繁华的路上，她开始飙车技，驮着我大撒把，我在后面看到后不由紧张起来，有点战战栗栗忐忑不安怕出危险摔着。可是前面的她依旧神采飞扬地唱着歌，感觉到我紧张后回头冲我大笑，放心，我心里有数，有惊无险，不会摔的。路上的行人看到我们都投来惊奇的目光。原来，青春是那样随心所欲，恣意任性又充满挑战潇洒如风，多年后回忆那时的情景，脑海中还是她洒脱的身影，胸有成竹的表情，我们青春无敌大胆自信的脸以及那快乐的歌声。

青春如歌，青涩的恋曲似梦。第一次坐一个男孩子的单车，紧张又羞涩的我静静坐在车后，而他，兴奋地把车铃铛按的叮咚响，一路上吹着清脆欢快的口哨。随着感情的加深，后面的我从最初一只手握着车座到双手抱着他的腰，我们说着悄悄话或他哼唱着好听的歌。恋爱时坐单车的时光，是爱情的见证，甜蜜的回忆。

当有了儿子后，等他会坐着了，把他轻轻抱到车后的小椅子上，缓缓推着车，看他好奇地看着这个五彩缤纷的世界。然后是送他上学，来回的路上我们说话或者他给我讲学校里发生的事情，很多时候，我为他买支烤肠、雪糕或糖葫芦，一路行走一路甜蜜地吃着，这段时光，是属于我们的时光，是单车上的时光，直到他长大不再需要接送，还会常常说起坐在车后的种种趣事。

随着私家车越来越多，交通拥挤堵塞，坐单车已成为遥远的回忆，偶尔想起当时的情景，心头便会泛起阵阵暖意。坐车的时候，虽然也轻松惬意，但是毕竟没有直接接触自然，感受阳光雨露鸟语花香，那么就让我们多骑骑单车吧。锻炼身体，沐浴在大自然的怀抱，怀念那些走过的岁月，单车后终生难忘的美好。