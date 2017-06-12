《幸福》 文/李瑞志

当我看到这个目光散乱、胡言乱语的孩子时，不禁感叹：十八岁，花一般的年纪，却患上精神病，多么不幸的孩子啊！

孩子的母亲恳求道：“李医生，您帮我看看这孩子吧！我们家就这一棵独苗，还盼着他光宗耀祖呢！”

孩子还在咿咿呀呀。我仔细一听，发现他念的竟是英语，发音还很标准。我惊诧道：“这孩子一直都是这么喜欢英语吗？”

“不，那都是我对他从小培养的。从小我就请家教辅导他功课，寒暑假从不间断。你知道的，读书考大学才是我们农村娃最好的出路。”孩子的母亲回应道。

我问：“那他平时学习如何？成绩好吗？”

“他平时很用功的。上的是重点高中，老师要求很严，我们也管得很严。为了怕他在回家的路上瞎玩，我每晚都在校门口接他。回家之后，宵夜泡脚都拿着书。他平时成绩很好的，每次考试都是前几名，谁想到他一进高考的考场，就犯晕了，醒了就这样了……”说话间，孩子母亲的眼睛红了。

我问这个母亲：“您现在还希望他考上好大学吗？”

她流着眼泪说：“我现在只希望他好好清醒过来，是个正常的人，就够了。”

临走时，我向他道别：“小弟弟，叔叔走了，下次再来和你玩。”

“和我玩，好啊好啊！”孩子脸上突然露出了甜美的笑容。

我鼻子一酸，或许，对于这个孩子，玩，是世上最幸福的字眼。而对于这个母亲，拥有一个健康的孩子，就是最大的幸福。

可惜……