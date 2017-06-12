《关系》（下） 库伯，小姑娘 文 / 十月 Canada

那天，小姑娘下楼。

库伯穿了一条破了五个洞的牛仔裤，头发乱蓬蓬的，一副惺忪未醒来的样子，他尽量让眼睛保持睁开；安妮穿了一件米黄色的衬衣，黑色长裤，黑布鞋。太阳打东边照过来，小姑娘脸上涌出的红晕不是刻意的，红晕是年轻。

“我的作业本儿呢？”

“我带着呢。”库伯放下背包，双手背后，“不过你得自己找出来。”

“你这个讨厌的家伙。”

这会儿。

“你正在走神儿，亲爱的。”安妮一边看酒单一边说。

“我正在想，我是个讨厌的家伙。”库伯也没看安妮，他开始傻笑。“你知道嘛，安妮，我突然想起来那次我看见你下楼，你的那件米黄色衬衣……”库伯无法止住自己的傻笑。“看起来很丑的一件衬衫。”

“和你现在样子一样丑？”安妮微笑，她的眼神里没有责备，责怪，她微笑的时候挑了挑眉角。

“亚瑟，我们吃生蚝好不好？”安妮没有想继续和库伯说“丑”的话题，她这会儿的注意力全部在酒单和菜单上。

“你想不想先喝上一杯，安杰拉？”亚瑟。

“如果我说，安妮……”库伯停顿了一下，“我现在说嫁给我吧！”库伯。

“你开玩笑吗？”

“我不是。”

“我很抱歉，库伯，如果你还把亚瑟和我当朋友。”

亚瑟抬起头，他看着安妮。他这会儿最想说的一句，他以为应该是他最想说的，他说：“安妮，别理库伯这小子，他有点喝糊涂了。”他又对库伯说：“她要嫁的人是我！”亚瑟一字一顿地说。他脸上的严肃劲儿，他觉得自己有点受不了这种严肃。

“嗨，哥们儿，你知道的，当初你从我手里抢走安妮，我没说什么。但这么多年过去了，三年吧，对，就是三年。”库伯又停顿了一下，继续说：“三年按说也不是很久，但我决定了，如果安妮仍然爱我……”库伯开始微笑，或者说，他正在嘲笑自己。

“嫁给我，安妮！”库伯。

我觉得我正在改变风格！如果你读海明威写的故事，完事儿后你就会有这么一种感觉，他想告诉我们什么呢？他什么都没想告诉，他只是叙述一件事儿，他的事儿里你又读不出编造的痕迹。你知道的，很多事你得自己琢磨，一千个人，有一千个琢磨。

我假设一下情节，我琢磨的。安妮也许说……

“我要嫁的人是亚瑟！”

“我也爱你，库伯。”

“亚瑟，你能原谅我吗？”

既然是我的琢磨，那我就议论几句：答应一个人，答应一件事情，不难。难于，你的答应之后，你即将失去怎样的关系，你在乎的。

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