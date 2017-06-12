《俞敏洪的打算和周鸿祎的焦虑》 文/流念珠

和俞敏洪交流过的人都知道，无论是吃饭还是开会，他始终都把自己当成秘书，永远开着电脑，马不停蹄地在那儿编写邮件、回复邮件，特别勤奋。别人问他：“这些事情你都要亲力亲为吗？”俞敏洪说：“我亲力亲为我踏实。”

有一次，有个财经记者问俞敏洪：“你对新东方的未来有什么打算？”换作其他的商业大咖，可能会娓娓道来他的宏伟规划。可俞敏洪说：“我早就给新东方预存了一笔钱，那就是我最大的计划。”记者问：“这笔钱拿来干嘛呢？”俞敏洪说：“这笔钱的作用是：万一新东方哪天倒了，我一定要把学费还给学生、还给家长。我绝不亏欠他们。”

财经双语主持人、艾问传媒创始人艾诚在对话周鸿祎的时候，发现他有个特点有别于其他企业家，那就是特别焦虑。周鸿祎说：“我都快焦虑死了。”艾诚追问：“那你觉得，你是中国互联网圈里最焦虑的企业家吗？”周鸿祎刚要答“是”，却马上改口了：“不对不对，因为我的存在，我让别人更焦虑！”原来，他一直把焦虑当成自己的驱动力。

许多商业大咖，其实远没有传闻中的那样“商业”。比如俞敏洪的打算和周鸿祎的焦虑，显示出他们并没有超前的商业逻辑，却折射出了他们做人的底线、做事的干劲。大咖身上，或多或少带有一些特质。很难说哪个特质成就了哪个大咖，但可以确定的是，大咖的成功离不了他们的特质。