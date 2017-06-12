【加拿大肝脏基金会专栏】做到这七点，改善脂肪肝

一、减重瘦身

◆ 减肥是非酒精性脂肪肝最有效的治疗方法。减去5%的体重，就可以减少肝脏脂肪的沉积；减少10%的体重，就可帮助改善脂肪肝发炎的情形。

◆ 以每周1-2磅的速度逐渐减轻体重。快速减肥（每周4磅或以上）可能会使脂肪肝恶化。

二、限制精制谷物

◆ 限制您摄入的高糖类食物，如白面包、饼乾、精加工的早餐麦片和白米。这些食物会提升葡萄糖和胰岛素水平，促进脂肪肝的形成。

◆ 选择纤维丰富的全谷物，如糙米、全谷物面包、谷物和燕麦片等逐渐（而不是急速）升高血糖的食物。作为益生菌（纤维类碳水化合物）的来源，全谷物也有助於有益的肠细菌的生长。

◆ 不要摄取过量碳水化合物。较低的碳水化合物饮食有益於改善脂肪肝疾病。

三、减少糖分

◆ 将糖分的每日摄取量控制在全日所需卡路里的5％以内，女性约24克（6茶匙），男士36克（9茶匙）。

◆ 避免加糖的饮料，无论添加的是果糖葡萄糖还是其他糖类。

◆ 减少使用热量甜味剂，包括蜂蜜等含高果糖的食物。阅读食品标签，尽量避免添加葡萄糖果糖的食品。

四、选择健康的脂肪

◆ 总脂肪与饱和脂肪（动物）含量较低的饮食，有助於改善脂肪肝。

◆ 选择单不饱和脂肪类食物，如橄榄油、花生油、牛油果、杏仁、腰果和山核桃。单不饱和脂肪会增加脂肪分解，并具有抗炎的功效。

◆ 每周进食两次脂肪鱼类（如三文鱼、鳟鱼、沙丁鱼），以摄取omega3脂肪酸。如果您有高甘油三酯，应向营养师或医生谘询有关鱼油补充事宜。

五、多吃抗氧化食物

自由基伤害在肝细胞损伤中起关键作用。进食抗氧化剂丰富的食物，如柑橘类、浆果、芒果、绿叶蔬菜、胡萝卜、红薯等。

六、避免酒精

如果您有脂肪肝或者脂肪肝炎，请避免饮酒，酒精会给肝脏带来额外的压力。

七、增加运动

每周至少进行五次、每次30分钟的有氧运动，以及两次阻力训练。无论体重减轻与否，运动都可以改善脂肪肝、降低血糖、降低心脏病风险。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。