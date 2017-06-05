【加拿大肝脏基金会专栏】小活动，也可以有大意义

当渥太华公司需要信息技术支持时，TEK系统的员工总是第一时间提供可靠的服务。他们不仅致力於为客户提供优质的服务，也寻找机会为社区提供所需的支持。

每个季度，作为“回馈社区日”计划的一部分，TEK系统公司的员工都会接受一项新的慈善挑战。2017年2月17日，员工们在户外溜冰场进行了一次慈善曲棍球比赛，筹集了近2,500加元善款——TEK系统公司的客户经理史密斯（Ashley Smith）选择了将加拿大肝脏基金会做为此次活动的受益慈善机构。

“父亲在我23岁时因肝病去世，”史密斯说，“他病了约一年半，妈妈与我在这段时间里一起照顾他，我也因此辍学。经历过肝病对我家的影响，我想支持肝脏疾病的研究，以便将来我们能够看到疾病越来越少。”

史密斯希望更多的商业机构参与类似的“社区回馈日”活动。“我认为企业应该更多地参与到社区建设，”史密斯说，“社区活动不仅对品牌形象及团队建设有益，而且还为员工提供了回馈社区的机会。”

为您支持的慈善机构举办活动

您是否也在计划举办家庭或社区聚会，或者为您所工作的企业组织活动呢？将活动与慈善结合，会令活动变得既有意思，又有意义。任何活动都可以成为慈善活动，包括生日派对、周年庆祝派对、户外烧烤、二手物品交易、糕点义卖、 乒乓球比赛，或者是公司里的“休闲服日”活动、员工社区回馈日活动等。筹办活动时，您可能考虑的问题有：

◆ 如何宣传我的活动？（派发传单、发出电子邀请卡、通过亲友宣传）

◆ 需要多少义工及如何招募义工？

◆ 活动是否需要申领牌照或许可证？

◆ 慈善机构可否提供退税收据？

如果您想为加拿大肝脏基金会举办活动，我们可以为您提供协助，帮助申领许可证、为活动提供认可信件、为您设计网页并接受网上捐款，以及提供加拿大肝脏基金会的资料等。如想了解更多如何计划与实施活动，请致电1-800-563-5483联系我们。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。