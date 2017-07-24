【加拿大肝脏基金会专栏】美酒，美酒，可能送你入医院求救

加拿大健康信息协会新近公布的报告显示，过往一年里因为酒精入院者超过因心脏病入院者：约75,000位加拿大人因心脏问题入院，而因酒精入院者则高达77,000人。在加拿大及全世界，酒精正日益成为健康的威胁，希望公众予以警惕。

因酒精入院的比率有多高？

饮酒精入院的情况，从戒酒到肝硬化和急性胰腺炎等，在全国各地不尽相同。在偏远、乡村和北部地区比率最高。全国范围内，平均每100,000人中，有239人因酒入院。多伦多和渥太华地区比率低於166人；而在安大略省西北部包括雷湾区，为603人；加拿大西北省区则高达1,315人，居全国之首。

加拿大人喝酒有多普遍？

渥太华公共卫生局发布的报告显示：渥太华83％的成年人喝酒，22％的成年人在过往一年饮酒量超过了建议的安全量，44％的年轻成年人在过去一年重度饮酒。20岁以上的男性较之女性更有可能因酒精过量导致入院，而10至19岁的青少年中，女孩因酒入院者多过男孩。在加拿大，每天平均有6名儿童和青少年因酒精入院治疗。

酒精过量会导致哪些健康问题？

酒精会透过胃壁及肠道直接进入血液，迅速运行全身，影响所到之处的每个细胞的功能。肝脏处理人体摄取的一切食物和饮料包括酒精。肝脏在一段时间内只能清除一定份量的酒精毒素，过量的酒精会影响脑部、脏、肌肉及身体其他组织，引致长期慢性疾病，如癌症、肝硬化、糖尿病和心血管疾病。

喝酒多少才是安全？

酒精在身体内的代谢差异受多种因素的影响，包括年龄、性别、体重及基因等。比如，女性会比男性吸收更多的酒精，因此更容易因为酒精引致肝脏损害。加拿大肝脏基金会支持《加拿大低风险饮酒指引》所建议的酒精饮用水平：女性每周10杯标准份量酒精，每天不超过2杯；男性每周15杯，每天不超过3杯。每天喝酒和一次性酗酒（每次喝酒4杯及以上）都有损肝脏。对於肝病患者，最好滴酒不沾。

“标准份量酒精”如何定义？

标准份量酒精以酒品中酒精的含量计算。一杯标准份量酒精等於341毫升啤酒，或者142毫升葡萄酒，或者86毫升雪利酒或砵酒，或者43毫升烈酒。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。