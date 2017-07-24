地中海摄影写生之旅（6）意大利美丽之源—西西里 作者：路风（轻轻地吹）文/摄影

2016年12月16日8:00点，到达意大利西西里巴勒莫(Palermo)。下午5点钟离开。日出：7:17am，日落：4:46pm。

地中海邮轮第8天。

西西里，如雷灌耳。很小的时候，便听说过这个与黑手党紧密相关的名字。从天上晓得一半地上全部晓得消息灵通的牛人学长嘴里，从道听途说的电影牛片《教父》的情节描述里，西西里就是一个充满着神秘色彩的地方。提起这个名字，面部表情会严肃起来。

怀着极大的好奇心，登陆西西里岛巴勒莫。

西西里，是此次旅行中，地中海范围内最大的岛屿。意大利国，西西里省，巴勒莫市。

西西里人口500万，首府巴勒莫人口130万。出产小麦，玉米，橄榄，葡萄酒，水果；拥有汽车工业及意法半导体电脑晶圆厂；旅游业发达。

典型的地中海气候，夏天干燥炎热，冬天温暖潮湿。营造了我们12月冬季旅行舒适有加的客观条件。

乘上开往神庙谷（La Valle dei Templi）的旅游巴士，西西里的崇山峻岭，金橘果园，麦田绿浪，镶嵌在山坡上星罗棋布的羊群，屹立在天际边旋转灵动的风车，阳光里鳞次栉比金黄色的民居，魔幻般变换无穷的云朵在飞驰的车窗外，一幕幕地放映着西西里迷人的片段。

西西里怎么能够这样的美丽？！西西里怎么能够穿戴这样华丽而奢侈的田园盛装？！

参观神庙谷的邮轮旅客十多人，50人的旅游巴士后面座位空置。抱着相机、握着手机的我奔跑在左右两边的靠窗座位上。看不尽西西里的自然风光，拍不够西西里的神奇土地。

难怪，德国大文豪歌德在1787年4月13日，到达意大利西西里首府巴勒莫时，写下这样的句子：“如果不去西西里，就像没有到过意大利：因为在西西里你才能找到意大利的美丽之源。”

俺眼见为实，歌德230年前在西西里的看见，如今，仍然真真切切地存在，没有半句虚言。有照片为证！

在这一千多张照片中，除了在神庙谷和邮轮上的部份照片是在静止的环境下手持相机拍摄。其余的均为在奔驰的巴士，或邮轮进出港口的运动状态下拍摄。没有选景的机会，只有相机、手机轮流作战迅速按动快门的可能。否则，过了这个村，就没有这个店了。以后可以开设一门课《如何解决在动态中拍摄，手机、相机交叉使用时不落地的问题》。

谢谢欣赏！

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