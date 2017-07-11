文/陈明

在城市里打拼多年，终于买了大房子。把二老从乡下接过来，本想让老爸老妈安享晚年，不想他们的烦恼却来了。

一天，老爸悄悄对我说：“你不是说你媳妇小丽很节俭吗？”“是啊！正因为小丽的勤劳节俭，才有了我们现在的房子！”我骄傲地说。“可是，她现在很浪费的，一点都没有节俭的样子。”“怎么回事？”我有点疑惑不解。“你发现没有，每晚剩下的那些鱼肉，我们都不舍得吃，她竟然倒掉。”老爸解释道。

过了几天，老妈悄悄对我说：“是不是你当上了总经理，你媳妇变得虚荣起来了？”“妈，小丽不是这样的人。您可能误会了。”我连忙解释。“我可听说了，那些有钱人不吃过夜菜。你媳妇肯定也学他们，把每晚我们都不舍得吃的大鱼大肉都倒掉了。这不是虚荣是什么？你得说说她。”

这天，我果然又发现老婆把吃剩的饭菜倒进了塑料袋里，然后悄悄出了门。约莫十几分钟才回来。她一回来，我就沉下脸来问：“你又把饭菜倒掉了？你现在怎么变得这么浪费？”谁知，老婆竟笑呵呵地说：“老公，你没发现吗？饭桌上有好吃的，爸妈都舍不得吃，说留给我们吃，而我们也吃不了那么多。自从我假装‘倒掉’之后，他们就开始吃那些好吃的了……”

我说：“即使这样，你也不该把好吃的都倒掉呀！”

老婆娇嗔地回答：“我哪有那么傻！我是送给邻居阿毛了，他爸妈常年在外打工，年近七旬的奶奶又不方便做饭，我这样做是一举两得呢！”

“真是我聪明的好老婆！”我一把把老婆揽在了怀里……