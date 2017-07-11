加拿大肝脏基金会专栏

乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的肝病。许多人感染乙型肝炎病毒后可能没有症状就完全恢复，也有人感染后会有短暂但急性的症状如疲劳。不足5%的成人感染急性乙型肝炎病毒后会发展为慢性肝炎，即感染六个月后病毒仍然存在于身体内。一些慢性乙型肝炎有可能进展为肝硬化和/或肝癌。婴儿和儿童在感染乙型肝炎病毒后，比成人有更高的机会发展为慢性肝炎。

在华人社区，约90%的肝癌是由慢性乙型肝炎发展而来。但是，肝癌并非是慢性乙型肝炎的必然结局，得益于医学的进步，目前的乙型肝炎药物可以有效控制病毒，防止肝脏进一步受损，大大降低肝硬化及肝癌的发生率。

目前对慢性乙型肝炎的治疗方法主要有两种，一种是注射剂干扰素，另一种是口服。

干扰素

干扰素刺激身体的免疫系统，从而帮助对抗病毒。当我们接触到感染时，身体会自然产生干扰素。干扰素是我们的抗感染免疫防御的一部分。给予乙肝患者更多干扰素，是让患者的免疫系统变得更强，以便可以控制乙型肝炎病毒。干扰素可以是标准干扰素（每周三次）或者聚乙干扰素（每周一次）。干扰素治疗对那些较年轻者或者带有乙型肝炎e抗原阳性的病患有较显著的疗效。

抗病毒药物

口服抗病毒药物不作用于病患的免疫系统，而是通过直接抑制病毒增殖来达到快速控制病毒的效果。目前加拿大已批准的口服乙型肝炎药物包括如拉米夫定（Lamivudine）、阿德福韦（Adefovir）、替比夫定（Telbivudine）、替诺福韦（Tenofovir）和恩替卡韦（Entecavir）。

副作用与耐药性

“无论是干扰素还是口服抗病毒药物，都可能有一些副作用或者耐药性。”多伦多全科医院肝病中心诊症护士邬洁美指出，“常见的副作用包括恶心、疲劳、流感样病症等。而口服抗病毒药物在长期使用后，病患会有不同程度的耐药性。因此，患者需要密切关注治疗反应、及时与医生沟通。”

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。