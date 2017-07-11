文/宫佳

又看到蒲公英的身影，想起“春心化作沾泥絮，蓄绿播芳月复年。”心中就撑起一把毛茸茸的白色的小伞，外婆在地里劳作的身影趟过岁月的河，芬芳着心中的春。

小时候经常扁桃体发炎，严重时伴随着高烧，外婆日日夜夜地守护着我。听说蒲公英能清热解毒，外婆就经常到田野里挖回来，熬水给我喝。也用来做家常菜，她常说，这野菜不洒农药，不施化肥，纯天然的，放心吃。

那年，外婆扛着撅头，在荒地里开荒。撅头高高地举过头顶，划过蓝天，滑过一段漂亮的抛物线，扒开土地的胸膛，新鲜的泥土清香扑面而来。外婆蹲下身子，把从土地里翻出来的草根细细地翻捡，攒成一小堆，放到地边。又握紧撅头，弯着身子，重复着翻地的动作。一小块平整的土地就在外婆身后展现着新颜。我听到撅头撞击土地的铿锵声。外婆的身影时弯时直，撅头忽上忽下，荒芜的土地一寸一寸地深陷在柔软里。外婆就是这样一撅头一撅头地刨着，撅头上触着蓝天，下接着土地，柔韧的骨胳在劳动中凝聚着坚强。

土地翻捡平整后，外婆把菜园浇透，晾一两天，就开始播种了。用撅头开一条笔直的沟，沟距约12厘米，沟宽约10厘米，然后，将种子撒在沟里，播种后用铁锨均匀地盖上土，覆上地膜，就静等蒲公英发芽了。

等蒲公英长大了，外婆会用镰刀齐刀割下大叶子，粉红色的茎，墨绿的叶，一小扎一小扎的，挑逗着味蕾。邻居经过时，会好奇地停下来问：这是什么呀？这是蒲公英！这么可爱呀，这么多呢！是呀！来一扎吧？这怎么好意思呢？自家种的，尝尝鲜吧！于是，邻居的饭桌上就多了一道蒲公英蘸豆瓣酱。

每天吃上外婆的蒲公英，让我更加健康，我知道，那是爱的力量。

后来，外婆家拆迁，大片的土地上盖起了摩天大楼，小菜园也消失在历史的尘埃中。外婆把小菜园的风采搬到自家阳台上，一盆盆蒲公英在外婆的精心浇灌下，传递着一份亲情的厚重。随着经济的高速发展，市面上已出现了大面积人工栽培的蒲公英。也曾劝外婆，年纪大了，少操劳点。她总听不进去，活到老，干到老。从我们的筷子夹起自种的新鲜蒲公英起，一份劳动的快乐就洋溢在外婆脸上，血浓于水的亲情在品尝中，营造着温馨的氛围。

如今，天天穿梭在钢筋水泥的建筑物中间，快节奏的生活压力很大。每当我遇到困难时，就想起外婆匍匐在地上播种蒲公英的身影。外婆的勤劳和坚韧潜移默化地影响着我。蒲公英的苦中有甜，昂扬向上的生命姿态，给了我无穷的力量。恍惚间，我已经分不出哪个是外婆，哪个是蒲公英了……