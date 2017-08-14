更年期—也就是人们常说的女性灰色生存期，是女性生命周期中的一个必然过程。更年期综合症也是绝大多数更年期女性所无法回避的客观事实。

进入更年期的女性，由于体内分泌系统的失调，会产生潮热，出汗，心烦，易怒，失眠，健忘，月经紊乱，尿急尿频，关节疼痛，阴道干涩，性生活困难，疲乏无力，头晕头痛，多疑善虑。失眠多梦，情绪不稳。精力不集中，心悸气短，腰酸腿软，手脚心热，月经不调，脱发断发，面色无华，皮肤粗糙，皱纹增多，逐渐肥胖，子宫萎缩等一系列症状，严重的影响到更年期女性的正常生活和工作。当您出现这些症状时，不要以为患了疾病，而是预示您将进入了更年期。

面对更年期综合症带给女性的痛苦，健全的心理准备和适当的医药帮助是有很大助益的，但关键是要选择正确的方法。有些人为了排除更年期综合症所带来的烦恼，不惜冒着风险而长期服用“荷尔蒙”，但现代科学研究已经证明：“荷尔蒙”的长期服用会使女性的癌症临床发病率增加万分之六。

更年期综合症主要是因为女性卵巢功能衰退，是体内雌性激素分泌水平下降而引起的。因此进入更年期的女性应该多服用一些对卵巢有恢复促进作用的补益品。提高体内的雌激素水平，从根本上解决问题。

红人归胶囊正是按照这一最佳治疗原则研制的补疗圣品，她通过滋润，营养卵巢，促进体内雌激素的分泌，从而消除更年期的症状，延缓衰老，推迟更年期的到来。

红人归胶囊的特点和作用：

特点：纯天然植物提取精华素。不含雌激素。能够滋润，营养和活化卵巢，增强机体自身分泌雌激素的能力。

作用：对更年期前的女性，能使乳房丰满，皮肤亮丽，月经规律，也能缓解经前不适症状，减少色素沉淀，并能把更年期相对推迟3-10年。

对已经进入更年期的女性，可通过滋润，营养卵巢，逐步恢复功能，延缓衰老，增强体内自身雌激素的分泌水平，恢复月经也是可能的。从而消除更年期的相关症状，让您青春常驻，美丽依然。

阴道干涩造成的性生活困难，失眠多梦引起的心烦意乱，都会因服用红人归而不再出现。

红人归，让您重拾美丽与自信，尽享做女人的乐趣，认识和了解红人归，使之成为您健康生活中的好伴侣。

主要有效成分：红花、当归、人参、酸枣仁、淫羊藿、茯苓、枸杞子等多种天然植物提取物的精华素的复合物。

服用方法：每天两次，每次3-5粒，最好饭前服用。

适合范围：成年女性，更年期前的女性（40岁前后），进入更年期的女性（50岁）前后，更年期后的女性（55岁前后）

包装：0.45g*180粒/瓶。

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