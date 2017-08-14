【加拿大肝脏基金会专栏】未来的肝脏医生在研究什么？

作为加拿大肝脏研究领域最大的非营利投资机构，加拿大肝脏基金会每年评选出先进的研究项目，提供研究 辅助金支持项目的进行。研究辅助金包括暑期学生奖学金、研究生补助金及营运性补助金三个级别。2017年暑期学生奖学金及研究生补助金的获奖项目已经公布，来看看未来的肝脏医生们在研究什么吧。

研究：乙型肝炎免疫的最佳策略

获奖者：Kanwar Sahdra/多伦多大学

乙型肝炎是全球主要的公共健康问题。全世界有超过2.4亿人感染。乙型肝炎病毒传播的最常见途径是分娩时母婴传播，以及通过性接触传播。幸运的是，有高效的疫苗可以提供终身免疫保护。大多数国家包括加拿大的一些省区为新生婴儿接种疫苗。在安大略省，儿童在7年级时接种疫苗，以防止病毒通过性接触传播。Sahdra将在导师Feld博士的指导下，使用既定的HBV感染模型进行研究。希望通过研究来确定哪一种疫苗接种策略（在童年还是青少年）更具成本效益。

研究：运动对慢性肝病者大脑健康的影响

获奖者：Charlène Blanchette/蒙特利尔大学

肝病可能影响着四分之一的加拿大人，在导致死亡的原因中排名第5位。肌群减少和营养不良是慢性肝病和肝硬化患者最常见的并发症。肝性脑病是肝硬化的严重并发症，可能是肌群损失的结果。Blanchette将在其导师Bémeur博士的指导下，研究动物模型中运动对於预防肌群损失和肝性脑病产生的影响。这个项目的结果将揭示肝硬化患者如何出现严重的并发症，并可能推动治疗的发展，改善肝病患者的生活质量。

研究：乙型肝炎疫苗对脂肪肝病者的效果

获奖者：Rachelle Davis/卡尔加利大学

非酒精性脂肪肝病正在迅速成为肝脏瘢痕形成的最常见原因，部分原因是饮食不良和久坐不动的生活方式。加拿大的肥胖者将近50％，因此了解脂肪肝病如何影响免疫效果至关重要。医生鼓励脂肪肝病患者接受乙型肝炎疫苗，但是还不清楚疫苗接种的效果如何，以及脂肪肝病患者对病毒的免疫反应如何。Davis 将在Jenne博士领导下，采用先进的显微镜技术研究动物肝脏模型，观察脂肪肝如何应对病毒，以及疫苗是否能充分保护脂肪肝病患者。这项研究的结果可能导致疫苗接种政策和指南的变化。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。