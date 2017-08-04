《父亲的礼物》 文/管福泉

八岁生日那天，花花收到了父亲李强寄来的礼物：一个超大的洋娃娃。洋娃娃身上还贴着一张彩纸，彩纸上面歪歪扭扭地写着：花花，生日快乐！爸爸爱你！

九岁生日那天，花花又收到了父亲李强寄来的礼物：一件漂亮的公主裙。公主裙的旁边放着一张彩纸，彩纸上面歪歪扭扭地写着：花花，生日快乐！爸爸爱你！

十岁生日那天，花花再次收到了父亲李强寄来的礼物：一双好看的鹿茸棉鞋。鹿茸棉鞋的旁边依旧放着一张彩纸，彩纸上面歪歪扭扭地写着：花花，生日快乐！爸爸爱你！

十年后，李强踏上了归途。

见到女儿花花，李强兴奋地说：“花花，爸爸终于能给你买更好的礼物了。说吧，你要什么？”

见女儿默不作声，李强接着问：“要不，爸爸送你一部笔记本电脑吧？”

谁知，花花竟摇着头说：“不，我不要！”

“噢，爸爸知道了，女儿大了知道臭美了，那好，爸爸送你一件皮裙吧？”

“爸，我不要皮裙！”

“那送你一件貂皮大衣？”

“爸，我也不要貂皮大衣！”

“这也不要，那也不要，那你究竟想要什么礼物？”

“爸，我什么礼物都不要。我只想让你把妈妈接回来，把我接走，我再也不想在福利院生活了……我想咱们一家三口永远生活在一起。”花花抱着李强哭着说。

李强也抱着女儿泣不成声。

今天，是女儿花花二十岁的生日，也是曾经的商界大鳄李强出狱的第一天……