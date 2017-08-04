《上错菜，因为爱》 文/流念珠

如果有一家餐厅天天上错菜，那么你一定会说：它离倒闭不远了。可日本名古屋有一家经常上错菜的料理店，非但没有倒闭，生意还出奇得好，很受顾客欢迎。

这家料理店的主人名叫小果郎士。小果郎士是名古屋一家电视台的制作人。不久前，他需要拍摄制作一期以“失智症照护”为主题的纪录片，所以接触到了患有阿尔兹海默症（俗称老年痴呆症）的老人。在录制节目之余，老人们经常会做一些料理给小果郎士和其他工作人员吃。有一次录完节目，一位奶奶答应给小果郎士制作汉堡，可半个小时之后，她上了一盘饺子。小果郎士问：“我刚才点的不是汉堡吗？”可刚问完他就后悔了。只见奶奶呆呆地站在那里，两手不停搓着衣角，就像一个做错事的孩子。

这次事件让小果郎士自责不已。他想为老人们做一点事情，便联合当地的一家公益组织开了一家名叫“上错菜料理店”的餐馆，希望以此引起社会对阿尔兹海默症老人的关注。

“上错菜料理店”邀请来了6个患有阿尔兹海默症的奶奶做端菜服务员。每有顾客进门，奶奶们就热情地迎上去，询问对方需要什么。可走进厨房之后，她们就基本忘记了刚才点菜的是哪桌顾客、他们点了什么菜。正因如此，餐厅内经常出现点鸡肉上鱼肉、点饺子上面条的奇葩事。

顾客们都了解这家餐厅的由来，所以就算上错菜，他们也不会抱怨。他们说：“上错菜有什么关系？这是一个美丽的‘错误’！”

看到奶奶们和顾客相处得很融洽，小果郎士非常高兴。他规定，“上错菜料理店”每周只营业四天，因为他怕奶奶们过于劳累。但这丝毫没有影响这家店的生意，大家都很喜欢光顾。

上错菜，因为爱。大家都说，“上错菜料理店”的生意之所以那么好，是因为它有一个经营秘诀——爱。