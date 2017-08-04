【加拿大肝脏基金会专栏】活着的见证——志愿者安吉拉

当安吉拉第一次来到加拿大肝脏基金会时，她正在与病魔抗争，但同时她也怀有强烈的想帮助其他人的愿望。安吉拉于2008年被诊断为晚期肝病，需要进行肝脏移植手术。为了令自己保持忙碌的状态和积极的心态，她决定开始志愿者服务——这也一直是她想做的事情。

安吉拉很快就参加了加拿大肝脏基金会卡尔加里办事处的许多活动，包括肝脏健康论坛、“为肝漫步”筹款活动、年度筹款慈善晚宴、“雏菊春天”义卖等。

“我参与这些志愿服务工作，不仅因为我喜欢做义工，而且因为我可以看到志愿服务带来的结果。”安吉拉解释说：“我很有成就感，我们的努力真的帮助到其他人，我自己就是一个活着的见证！”

安吉拉理解筹集资金用於肝脏研究的重要性。2011年12月，她接受了期待已久的肝脏移植手术。恢复之後，她继续做着志愿者工作，并第一次参与了在卡尔加里举行的半马拉松比赛，作为“肝脏捐赠者”筹款活动的一部分。安吉拉还将於九月份前往蒙特利尔参与另一场半程马拉松比赛。

“我喜欢肝脏基金会卡尔加里的很多活动，但我想说年度慈善晚宴是我最喜欢的。”安吉拉说：“这是一个需要所有社区共同参与的活动。我喜欢活动从头到尾如何计划与实施，喜欢看到前来参加晚宴的人们享受我们提供的一切，喜欢看到晚宴筹募到用於支持肝脏研究的善款。还有什么比这些更激动人心的呢。”

安吉拉认为，每个人都可以从志愿服务中获得某些东西，因此她鼓励每个人考虑参与加拿大肝脏基金会於当地的活动。

“无论是你自己患病，还是你认识受肝病影响的人，参与志愿工作是非常重要的。” 安吉拉说：“我可以坦白地说，肝脏基金会真的很感谢我们大家所付出的努力。你会情不自禁感受到团队的关爱。参与志愿服务最大的获益，是你认识的那些志同道合的朋友，以及你从来不知道的家庭！”

在加拿大肝脏基金会，我们依靠志愿者，令我们的计划与活动成为现实。如果您对志愿者工作有兴趣，请联系加拿大肝脏基金会於您当地的分会，或在线www.liver.ca申请成为我们的志愿者。

（图片：安吉拉（左）与她的女儿莎拉）

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加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。