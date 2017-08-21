【加拿大肝脏基金会专栏】如何令生活无“肝”扰？

肝脏是一个多功能而又“任劳任怨”的器官，因此很容易被忽视。由於肝脏要负担众多责任，它常被病毒、有毒物质（包括酒精）、污染物攻击。纵使肝脏已被种种问题困扰，它也只会缓慢地发出投诉信号，患者往往察觉不到自已的身体出现问题。而一旦察觉到症状，可能已是肝病晚期。

如何保肝健康？下面的八项注意，将帮助您预防常见的肝病。

安全饮酒

酒精会造成及加速对肝脏的损害。每天喝两杯或更多的酒，就可能令肝细胞受损害。

食的健康

您的肝脏处理您进食的所有东西，保持饮食健康即是保护肝脏健康。遵循《加拿大食品指南》所建议的膳食指引，为您的身体提供均衡的碳水化合物、蛋白质和脂肪。

控制体重

将体重保持在与您身高相应的正常范围之内，以减少患上脂肪肝的风险。腰围粗细也可以衡量您的健康状况，标示您患上脂肪肝、心脏病、高血糖和高血压等疾病的风险。

接种疫苗

请医生为您进行肝炎测试。如果您没有甲型及乙型肝炎的抗体，请接种疫苗。甲型与乙型肝炎都有有效的疫苗，可以保护您不受病毒的感染。

远离毒品

吸食街头毒品对您的健康不利，可损害肝脏。重度或中度吸食大麻毒品，可加重肝炎及肝脏结疤的程度。共用针筒等器具注射或吸食毒品，有可能感染上肝炎或艾滋病毒。

适当运动

适当运动可促进健康，帮助减轻压力、舒畅身心、维持健康的体重。保持适当运动，也能缓解关节疼痛与疲惫等症状。选择您喜欢的方式，保持经常性的运动非常重要。

安全用药

服药不当会损害肝脏——无论是处方药、非处方药、草药甚至是营养补充剂。不可混合服用几种药物，除非您咨询过医生。

避免毒物

环境中的许多化学物质都有可能增加肝脏的负荷，经常暴露其中可能危害您的肝脏。妥善的做法是尽量避免接触这类化学物质，如一氧化碳、溶剂、除草剂、乾洗剂等。

想了解更多有关肝脏健康的信息，请浏览加拿大肝脏基金会网页www.liver.ca/chinese，或者致电1-800-563-5483免费热线。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。