华人社区服务中心2017 年会员大会通知

华人社区服务中心诚挚欢迎社区成员踊跃参加我中心2017年会员大会。

时间：2017年9月27日，周三。

地点：华人社区服务中心

400 Cooper Street, Suite 2000

大会向公众开放，但投票选举董事会成员需有中心会员证；每证有效期一年，会费10元，耆老5 元。会费不仅帮助中心的服务，也提供本地很多店铺的优惠。

成为会员以后可以报名参选成为理事会成员。详情及购买会员卡或缴纳会费请联络：朱小姐，613-235-4875，分机144。

华人社区服务中心半日夏令营欢迎报名

时间：7月24日至8月31日。周一至周四的上午9-12点。

地点：华人社区服务中心幼儿园。400 Cooper St. 二楼。

年龄：2岁到10岁。

要求：政府资助要求父母至少一方持枫叶卡；费用全免。

内容：绘画，手工，读书，游戏。

中英文双语执照幼教老师。

欢迎报名：613-235-4875，分机122（周一至周四，9:30-12点）。

由乌克兰大使馆举办的乌克兰节将在8月24日举行，地点在Lansdown Park的Horticulture Building，大门10点打开，活动有高技术展、艺术音乐、乐队表演、画展和手工作坊、传统饮食和服饰等等，活动免费，欢迎所有人参加。

渥太华中文电台预告

2017年8月20日（主持：姜漪，屠炯）

晚8点：

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题（本地历史学者泰德供稿）

晚8:10：

直播采访：OCCSC语言培训的各种课程（嘉宾：华人社区服务中心语言培训项目协调员Amy）

晚8:40：

身在渥太华，还有哪些惊险刺激的极限运动。

晚9点：

OCCSC新闻简报

9:02：

话题讨论：他们从哪里来，到哪里去？浅谈加拿大移民概况。

9:35：

加拿大150专题——“我在加拿大”系列，嘉宾：华裔私人侦探Johnson（采编：晓冬）。

该节目的采访对象为渥太华华人居民。加拿大是我们的第二故乡。借助加拿大150周年生日的机会，渥太华中文电台推出“我在加拿大”系列访谈节目，由本台记者晓冬和谢争邀请一些华人朋友，讲述他们在加拿大的所见所闻及自己移民安家和工作、生活的经历，分享他们的感受和体会，表达对加拿大的热爱。敬请关注，欢迎收听。每个人都有故事，有感想；如果您也愿意成为分享嘉宾，欢迎联系：canada150ottawa@gmail.com，谢谢！

晚10点：

小说连播：《出人头地》第十二期（作者：方向；本期演播：任晓军；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。