《淡忘清华》 文/张珠容

创立于2011年的携车网，是一家专注于汽车售后服务领域的电子商务网站。经过几年的发展，携车网如今已经正式挂牌上市，并形成“上门养、到店修”的立体服务模型，成为国内汽车售后O2O领域领先的综合服务商。携车网的创始人章正超，2002年从清华大学汽车工程系毕业后，第一份工作是一名试车记者和编辑，之后又做了将近八年的汽车产品经理。可以说，章正超对车颇有研究。他经常告诉朋友：“我的血液里流淌着的是汽油！”

对一般创业者而言，“清华”无疑是一张闪亮的标签。可不管是之前的身在职场，还是之后的自主创业，章正超从不拿“清华”当作自己的标签。他说，那是因为他一直铭记一段话。

章正超大学快毕业时，有一天寝室里来了一位颇有威望的学长。这位学长才从清华毕业出去两三年，就自己创办了一家公司，并且经营得风生水起。寝室里有一位同学是这位学长的弟弟。章正超听见学长对他的弟弟说：“我们做事都讲究‘三思而后行’，从清华毕业之后，我希望你做到‘三问而后答’。那时如果有人问你‘你是哪个学校毕业的’，你就先回答‘我在北京上学。’如果对方接着问你‘是北京的哪所学校？’你就回答‘我的学校就在五道口那块。’这时如果对方还继续问‘具体是五道口的哪所学校？’，你再报出‘清华大学’。”

章正超听明白了学长这段话的意思：从学校毕业后，名校的光环是短暂的，要想成为经得起社会检验的人才，反而需要淡忘自己的名校出身，脚踏实地做事，对自己的每次选择负责。

正因如此，章正超走向社会之后非常低调。他说：“能从清华大学毕业，我感到非常幸运。但走向社会至今，真正让我引以为豪的，是我的那些工作经历、我在社会学到的各种经验以及我对汽车的一腔热爱。”

仔细理解章正超说的这些话，不难看出，淡忘清华正是他带领携车网走向成功的一大秘笈。