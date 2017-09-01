《用幽默化解危机》 文/杨庆成

在二战期间，美国前总统艾森豪威尔刚刚担任盟军总司令不久，曾发生过这样一件事情：那天，艾森豪威尔和副官以及众位参谋一起走下办公楼梯时，正好遇到一位嘴里刁着香烟的士兵走上楼来，士兵大咧咧地跟艾森豪威尔说：“喂，借个火用一用。”这突如其来的状况令在场的所有人都猝不及防，一个个的脸变形得扭成一团，艾森豪威尔却一句话也没说就帮士兵点燃了香烟。等士兵离开之后，艾森豪威尔不以为然地对大家说：“这不能怪他！因为我们是从楼上走下来，可以看清楚每位士兵的官阶，而刚才那位士兵是从楼下走上来，所以他看不到我的官阶。”这本是有人对他的高升心存不服，故意指使人在背后给他使的绊子，没想弄巧成拙，艾森豪威尔只用了简单幽默的一句话，就轻松地化解了这次危机，反而成为了他日后扬名四海的基石。

还有一次，发生在艾森豪威尔担任总统之后。那天，艾森豪威尔去出席一个典礼，就在他做完演讲走下台的时候，不慎跌了一跤。当时在场的有些人非但没有表现出同情，反而放肆地发出了嘲笑声。对此，艾森豪威尔并没有表现出半点的尴尬与慌乱，而是动作优雅地拍拍身上的灰尘，然后站起来说：“如果大家觉得有趣，我可以再跌倒一次。”说着，还特意摆出了一副欲要跌倒的架势来。果然！台下的嘲笑声瞬间就戛然而止了。

幽默不是插科打诨，而是面对危机和挫折时的优雅身段。以上两件小事足以说明，艾森豪威尔不仅是一位具有独特个人魅力的总统，更是一位虚怀若谷、卓尔不凡的政治领袖。