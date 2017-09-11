【加拿大肝脏基金会专栏】我为什么捐赠肝脏给陌生人？（下）

（杰克琳·赖特）

是什么促使某人捐赠器官给素昧平生者呢？两个孩子的母亲——杰克琳·赖特（Jacklyn Wright）分享了她於2016年捐赠肝脏给一位陌生人的经历。

捐赠的过程是怎样的？

下定了决心捐赠後，我找来了多伦多活体捐肝的相关资料，填写了内容详细的申请表并寄了出去。几个星期後，我接到一个电话。电话很简短，告诉我我被接受了，然後建议我好好照顾肝脏（吃得健康，不喝酒），因为我可能会在三个月之内捐赠我的肝脏！

接下来的几个星期，我前往多伦多接受了多项检查：X光射线、CT扫描、血液检查、心理测试等。活体捐赠计划需要确保为有需要的患者提供健康有用的器官。扫描还能让医生知道，我的哪部分肝脏最适合捐赠。我被确定为左叶肝脏捐赠的主要候选人，捐赠的部分适合青少年或儿童。由於我是匿名捐赠，所以有不同的受助人可以选择。我们确定了手术日期，决定将我的一部分肝脏捐给一名急需肝脏的婴儿。

你有担心过可能发生在你身上的意外吗？

是的，因为捐赠器官可能意外身亡。在手术前一天，我在想，不知道这是否是我最後一次见到我的孩子、丈夫或父母。我有点紧张，但是我们都尽量往好处想，想到实际的活体捐赠的统计数据，我就想，我会没事儿的。当他们将我推进手术套间时，我对自己说：“好吧，现在我有点害怕了。”那是我记得的最後一件事。

即使做了全面的检查，仍然存在极小的不成功的可能性。就是说，当他们切开我的身体後，可能发现我不是一个合适的捐赠者。因此，直到我从麻醉中醒过来後，才知道手术成功了，我的部分肝脏和导管道现在已经成为另外一个人的一部分了。

这一经历对你有什么影响？

手术过了六个月了，我感觉很好。知道肝脏会在大约八个星期後长回原状，我不怎么担心它。腹部的切口愈合得也不错。腹部肌肉的恢复将是一个较长的过程，但也正在缓慢进行中。

捐赠肝脏的经历对我来说意义非凡。我为手术疤痕自豪。那个接受我的肝脏的婴儿也有一条疤痕，我希望她也为她的疤痕感到自豪。在我的余生中，我会一直想着她。我相信她会成长为一位坚强又热忱、聪明又美丽的姑娘。她将会改变世界，而我曾是她的小小的一部分。

如想了解更多关於成为器官捐赠者的事项，可访问www.beadonor.ca。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。