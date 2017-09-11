华人社区服务中心2017 年会员大会通知

华人社区服务中心诚挚欢迎社区成员踊跃参加我中心2017年会员大会。

时间：2017年9月27日，周三，5:30pm。

地点：华人社区服务中心

400 Cooper Street, Suite 2000

大会向公众开放，但投票选举董事会成员需有中心会员证；每证有效期一年，会费10元，耆老5 元。会费不仅帮助中心的服务，也提供本地很多店铺的优惠。

成为会员以后可以报名参选成为理事会成员。详情及购买会员卡或缴纳会费请联络：朱小姐，613-235-4875，分机144。

渥太华中文电台预告

2017年9月10日 FM97.9

晚8点：（主持人：姜漪，屠炯）

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题

晚8:10：

话题讨论：漫谈GDP：GDP是什么，有何用途，如何诠释？

晚8:50：

小小喇叭：渥太华中文学生小广播（屠炯编辑制作）

本栏目为渥太华的小朋友们提供展示他们中文口语水准的平台，无论是讲故事，还是朗诵，都欢迎小朋友踊跃投稿，请将音讯档注明小小喇叭发送到radio@occsc.org，我们将选播优秀作品。

晚9点：（客串主持人：Cici，一诗）

华人社区服务中心新闻简报

晚9:05：

话题讨论：微信里的咱爸咱妈

晚9:30：

话题讨论：生活健康新概念

晚10点：

小说连播：《出人头地》第十五期

（作者：方向；本期演播：任晓军；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。

广告问询：613-235-4875，分机：115。

下图照片说明：本中心夏令营落下帷幕，吸引了大量的新移民父母和儿童前来参加，以绘画、阅读和围坐游戏为主。图为渥太华图书馆的工作人员定期来我中心为孩子们介绍图书和讲故事。