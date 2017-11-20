外滩壹号 地道上海菜 给您“家”的味道

—《中华导报》专访渥太华“外滩壹号”





上海菜是中国的主要地方风味菜之一，也称本帮菜。如果您在渥太华想吃到地道的上海菜，那“外滩壹号”是您不能错过的选择。外滩壹号试营业至今已经两个月，吸引了很多喜欢招牌淮扬菜和上海菜的朋友，渥太华各界人士好评如潮。

一走进外滩壹号，宛若走进国内的高档饭店。偌大的饭店，金碧辉煌，灯光璀璨，气派的大厅，宽敞的包间，华丽的吊灯，有序的服务，无论是家庭聚餐，还是宴请宾客，都能为您提供舒适高档的就餐享受。

外滩壹号的大厨和老板都是地道的上海人，他们以提供渥太华本地吃不到的经典上海菜为宗旨，很多来过的上海吃客和江浙客人都觉得菜品很正宗。外滩壹号经典南翔小笼包和响油鳝糊几乎火热成了传奇，避风塘口味的大龙虾、松鼠碧古、香菇面筋煲、葱油鸡等等菜品也都上桌率极高。

可能很多朋友还不知道外滩壹号也有广式早茶，现为感谢顾客，外滩壹号特别推出早茶特价活动，所有大中小点每份只要$3.88。为配合这次活动，更推出粤菜套餐，从浪漫二人世界到十人朋友欢聚餐，丰俭随意，唇齿留香。

上海菜具有选料新鲜、品质优良、刀工精细、制作考究、火候恰当、清淡素雅、咸鲜适中、口味多样、适应面广、风味独特等优点。招牌的地道淮扬菜和上海菜加上广式早茶和合菜，到外滩壹号就有“家”的味道。

值得一提的是外滩壹号大厅醒目的翠绿色背景墙，以上海外滩为主体，添加了上海市市花—白玉兰、加拿大花卉代表—郁金香、加拿大枫叶、大鹅和中国红梅油纸伞等元素，突出体现了中加文化的交融，也体现了外滩壹号把中国特色菜肴发扬光大到加拿大的期望。

地道上海菜，经典广式早茶，来过您一定会爱上这的味道！今天就订座吧！

（《中华导报》记者郭欣）