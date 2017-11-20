Phoenix Homes两大亮点： 时尚现代化设计 投资房系列

—《中华导报》专访Phoenix Homes副主席Rahul Kochar

作为渥太华房地产市场的老牌开发商，Phoenix Homes多年来以其创新的理念、周到的服务受到买房者的追捧，并在稳步发展中不断扩大市场。今年Phoenix Homes捷报频传，相较去年已经实现了高达70%的销售量增长。近日，《中华导报》专访了Phoenix Homes副主席Rahul Kochar，他以两大亮点向我们展示了Phoenix Homes的最新卖点和未来发展趋势。

时尚现代化设计

无论是用于居住或是投资，房屋的造型及设计都是不可或缺、甚至是会提升房屋价值的必要环节。Rahul回忆说，20年前，Phoenix Homes设计的房屋大多是维多利亚式、英式等传统风格，随着时代的发展，建筑风格也在不断转变。从2年前开始，时尚现代化设计开始流行，Phoenix Homes追求“Make a modern house modern”，而如何实现时尚现代化设计，就在于从细节处着眼。平房式屋顶要淘汰，为屋顶多一些线条和角度；窗户的设计要新颖独特；外墙的石头和材料要有更多样的选择等等。虽然渥太华房地产市场还较为传统，Phoenix Homes的房屋还会保留传统的经典系列，但如何不断发展创新去迎合新的市场需要，一直是Phoenix Homes探索的问题。

投资房系列 Income Series

想买房分租却担心私人空间不够？房贷压力太大？没有额外的钱再买房投资？如果您也有这样的顾虑，那Phoenix Homes全新推出的投资房系列（Income Series）解决您的一切担忧。简单来说，投资房系列买一套相当于买两套。Rahul介绍说，他们在一个房子内设计了两套独立活动的空间，每个空间都包含单独的客厅、餐厅、卧室、厨房和卫生间，除此之外，还有两套单独的供电系统、供暖系统、配电室、不同的地址和单独出入的门。因此，就算两户人家住在同一个房子内，也可以完全实现互不打扰，有充足的私人空间。所以，购买这样的一套房子，房主可以选择住在上层还是下层，然后将剩余的空间当做投资房，实现一举两得。这为很多想把自己的房子改装成出租房的房主省去了很多麻烦，而且有一个房门是开在房子侧面的，不会影响房屋整体的美观。至于大家最关心的价格，虽然平均售价比其他户型稍贵一些，但从长远投资角度来看，绝对是物超所值。目前推出的三款投资房户型图均可在Phoenix Homes官网上查看（www.phoenixhomes.ca/homes/incomeseries）。

目前Phoenix Homes的几套楼盘都在火热销售中。预约看房，就在今天！

（《中华导报》记者郭欣）