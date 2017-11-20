畅谈十九大 展望美好未来—“十九大畅谈会”纪实

11月5日周日上午，虽然天空下着淅沥沥的秋雨，但是大家还是怀着满腔的热忱来到Bronson Centre参加由“加拿大首都地区中国和平统一促进会”组织的“十九大畅谈会”。近60人与会者的到来，使会议室座无虚席。

和统会共同主席曲玟龙秘书长宣布畅谈会开始，他代表个人及和统会欢迎大家的到来。他首先介绍来宾：中国驻加拿大大使馆王明清秘书，及以下各社团的负责人：

川渝同乡会会长：杨淑媛

In-TAC新移民服务顾问：尹庆红

中华会馆副主席：杨秀山

欣华中文学校副校长：常寿德

加中自行车俱乐部负责人：林从祥

渥居交谊舞俱乐部负责人：党秋萍

东北同乡会副主席：钟致鹏

北京大学校友会会长：林平

哈尔滨工程大学校友会会长：刘敏岐

复旦大学校友会会长：邵伟

卡尔顿中国留学生会常务理事：赵业欣

OTTAWAZINE主编：林伟文

东方艺术团副团长：刘洪莉

联谊社共同主席：蒋腊英等

接下来主持人请和统会执行主席郭玉秋讲话。郭玉秋讲到：“十月二十四日闭幕的中共十九大，不但是全中国人民的大事，也是世界共同瞩目的大事，更是我们海外华人、华侨生活中的一件大事。大家兴奋、期待、感想颇多，有千言万语要表达。因此和统会为大家提供一个机会，一起来畅谈十九大。作为和统会执行主席，我首先关注的是祖国的和平统一。习近平总书记在十九大报告中谈到台湾问题时说，解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女共同愿望，是中华民族根本利益所在。必须坚持：‘和平统一，一国两制’方针。作为海外华人，我们应该尽我们所能，向加拿大官方和民众，向台湾同胞宣传十九大精神，坚持一个中国原则的‘九二共识’。我们和一切爱好和平的人民和海外同胞携手努力，共同为实现祖国和平统一做出贡献。习近平总书记在十九大报告中指出从2020年到本世纪中叶分两个阶段，前15年基本实现社会主义现代化，再一个15年把中国建设成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。我们可以想象，到那时，中华民族将以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。一个强大的中国是海外华人坚强的后盾，今天与会者有很多青壮年的代表，希望大家抓住这历史机遇，把目光投向中国，只争朝夕，把自己的梦想，中国的梦想，世界的梦想联系起来，创造美好的明天。”

接下来，主持人请中国驻加拿大使馆一等秘书王明清讲话。

王秘书表示：习近平总书记的十九大报告气势恢宏、立意高远、鼓舞人心。报告充分体现了中国共产党坚持和发展中国特色社会主义的坚定信念和决心。这种自信，来源于改革开放近40年的物质基础积累，也来源于中国共产党不断自我革新、自我完善，终于找到适合中国国情的发展道路。报告为中国未来的发展绘制了新蓝图，提出了从现在到本世纪中叶的战略规划，为中国的发展指明了方向。报告提出构建人类命运共同体，体现了中国共产党人以天下为己任的责任担当。希望旅加华侨华人发挥自身优势，为中加两国合作建言献策，牵线搭桥，为两岸和平统一贡献自己的力量。

随后，曲玟龙秘书长组织大家自由发言。

首先发言的是中华会馆副主席杨秀山。杨先生讲到，中国变化突飞猛进，1971年站起来（中国进入联合国），1978年富起来，现在要强起来。中国的强大令世界瞩目。

在加拿大国家研究院工作的常寿德先生讲到，中国在经济、军事、文化、科技等领域的崛起和腾飞，是用和平的方式，而不是战争、掠夺方式，这在人类发展史上是一个奇迹。我们要利用我们的优势做出努力，为中国，为所在国—加拿大的发展做出贡献。作为欣华中文学校的副校长，他说，学校的中文教育对促进中加文化交流，对传承中华文化都有着使命感、责任感和紧迫感。因此一定竭尽全力办好中文学校。

和统会共同主席姚争女士心情格外激动，以一首自创的诗歌，对十九大进行歌颂。引来全场的掌声。

东方艺术团副团长刘洪莉谈到祖国的强大对海外华人的作用。

原哈军工毕业生李家栋先生，讲述了他在澳大利亚时，彭丽媛为观众签名时的平易近人，用以证明，一位成功的领袖身后一定站着一位贤内助。

来自湖南的肖先生说，学习十九大精神，深感三个时代的划分意义重大。互联网+物联网是我们国家和个人的最好历史机遇。放眼全球，为努力实现中国梦，实现中华民族伟大复兴而奋斗不止。

复旦大学校友会主席邵伟先生谈到，和同事们谈论十九大，很多人不了解中国，我们可以向他们介绍中国的发展，中国的文化，建议到中国去体验。关于台湾问题，他说，中国发展了，用我们强大的软实力，吸引台湾，中国的和平统一指日可待。

在高科技工作的党秋萍女士感觉中国在高科技领域的快速发展，为祖国的强大感到骄傲。谈到祖国统一，她认为要给出时间表，不能无限期的拖下去。

农业科学家，在加拿大农业部工作的朱小阳先生号召要关心中国农村，为农民服务，要官民一致，工作要实干。

北京大学校友会会长林平女士表示，出国时间越长，对祖国的爱越浓，强大的中国是我们海外华人华侨和学者最强有力的靠山。由衷地祝愿祖国繁荣，昌盛，强大。我们要向习主席学习，讲好中国故事，让世界上更多的人和国家了解，理解，认同中国。

会场发言非常踊跃，吴仁堂先生、王森先生、谢珊州女士、金敏江女士、苏惠女士、林从祥先生等先后在会上畅谈自己对十九大的感想，及对祖国未来的展望。

当天与会者有90岁离休老干部，有20几岁的莘莘学子，有在三级政府的工作者，有在高科技、国家科学院工作的科学家，有在网络传媒的工作者，有在为华人社区服务的工作人员等等。我们虽然年龄不同，职务有别，但是心系中国发展，关心加拿大的未来是我们共同的心愿。我们将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。

会议取得圆满成功，在此，我代表和统会感谢使馆王秘书的支持，感谢和统会共同主席：曲玟龙先生，佟春女士和姚争女士为筹备，组织会议所做的工作，感谢各社团负责人的积极参与，感谢各位与会者的光临， 感谢王金汝先生协助会议租场地，感谢摄影师：李克俭先生。

最后，谢谢大家对加拿大首都地区中国和平统一促进会（和统会）的关注。

文：和统会执行主席郭玉秋；图：李克俭