叟声/渥太华

（一）

依山傍水一古城，邑小位险颇著声，

雄踞扬子江隘口，国防要塞兵必争。

民风淳朴稟刚直，崇尚礼仪仰坚贞，(1)

抗清鏖战八十日，全城壮烈殉牺牲，(2)

浩然正气烁古今，忠义之邦钦彰称；

日寇入侵瘈轰戮，沉舟清野狙郊村，(3)

坚持游击奋驱敌，浴血拼搏慨成仁，

可歌可泣民族魂，群威群胆承遗风。

（二）

良田美池鱼米稔，帆樯林立港贸晟，(4)

藏器待时勤耕读，格物致知学风盛；(5)

俊贤辈出人文萃，南金东箭名贤烝，(6)

专家教授遍宇内，大学校长逾百人。

［注 释］

（1）禀：秉性。

（2）抗清鏖战八十日：满清入关，多尔衮率八王攻打江阴城，在典史阎应元等领导下坚守不屈降，鏖战八十天全城殉难，被誉为忠义之邦。在纪念领导抗清英烈（阎应元、冯厚敦、陈明遇）的三公祠内有楹联曰“八十日戴髮效忠，表太祖十七朝人物；六万众同心刹贼（后改为取义），畄大明三百里江山。”

（3）瘈zhi：疯狂。

（4）稔ren：指庄稼成熟、丰稔。晟sheng：兴盛。

（5）藏器待时：比喻怀藏才学，等待施展的机会。

（6）南金东箭：箭：指一种細小堅實可作箭杆的竹子，金：指黃金。语出自《尔雅•释地》：“东南之美者，有会稽之竹箭焉…… 西南之美者，有华山之金石焉”。后來就用“南金東箭”比喻高尚优秀之人才。烝：多。