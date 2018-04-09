2018联校龙舟队招募新队员

龙舟赛起源于中国，是集竞技和娱乐于一体的传统水上运动。加拿大首都渥太华自1994年以来每年六月底都在美丽的Mooney’s Bay举行国际龙舟赛，吸引了来自加拿大和美国近200支队伍参赛，业已成为北美地区最大的龙舟赛事。

渥太华龙舟赛还将体育和慈善活动完美地结合在一起，通过各队队员慈善募捐，已经为本地48家慈善机构捐款总计超过400万加元。

第二十五届渥太华国际龙舟赛将于今年6月22日到24日举行。

联校龙舟队是渥太华地区十多所中国高校校友会统一组织、挑选精干人员组成的队伍，自2012年以来连续多年晋级决赛。联校队自成立以来，一直得到来自多伦多的咸氏金融集团（Shenglin Financial）的冠名赞助，今年是第十一年参赛。为备战今年龙舟赛，联校龙舟队现公开招募队员如下：

【组队宗旨】

锻炼身体，增进友谊，弘扬中华传统文化，参与本地慈善事业。

【队员要求】

·华人，男女不限，年龄14岁以上

·热爱体育运动，五月六月能每周参加陆上体能训练及船上实战训练

·上肢及腰腹力量较强，耐力和协调性好

·遵守纪律，服从指挥，有团队精神

·能够积极参与龙舟赛组委会组织的为本地慈善机构募捐的活动

【如何报名】

报名日期：即日起至2018年5月6日止

报名方式：

·扫描左边二维码报名

·发邮件至ottawadragon@gmail.com

报名时需要提供的信息：中英文姓名、联系电话、邮箱和微信号

陆上训练将于4月22日开始，在体能训练之外，我们还将聘请专业教练传授龙舟技术要点。根据训练情况，我们将在5月中选拔24名正式队员。入选队员需缴纳报名费$30，获得统一定制的队服，参加此后的6次水上训练和比赛。

请大家互相转告，希望老队员归队，同时欢迎新生力量的加盟。

咸氏联校龙舟队启