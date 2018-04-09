【加拿大肝脏基金会专栏】肝脏移植—生命的恩赐

肝脏移植是用健康的肝脏取代患病和功能衰弱的肝脏。肝脏移植接受者可以接受整个肝脏或一部分健康肝脏。移植的肝脏或来自于被宣布脑死亡者（征得死者的亲属同意后捐赠），或来自于活体捐赠者如亲戚或朋友的捐赠。肝脏移植中心根据肝脏的大小和血液类型，匹配供体与受体。在加拿大，每年会进行超过400例的肝脏移植手术，长期成功率在80％以上。

移植过程

肝脏移植是一项大手术，需要六至八小时完成。在病人的名字被放进器官等候名单前，手术的风险及其益处都会被仔细衡量。手术成功与否受很多因素的影响，那些身体极度衰弱的病人会有较高的死亡风险。当肝病能够用其它治疗方式去控制的时候，医生可能会避免或推迟做肝脏移植手术。当肝病进一步恶化，肝功能永久性受损时，便需要考虑做肝脏移植手术。不是所有人都适合做肝脏移植手术的，所以每一位潜在的病人必须被审慎评估。

移植之后

手术后，大部份病人会留在深切治疗部一至三天，然后会被转送到移植手术观察病房。当病人情况有进展及已经开始接受物理治疗时，便可以在10至14天之后出院。之后两个星期，病人需要与移植中心保持紧密联系，并前往门诊覆诊，以密切监测新肝脏的运作情况。大部分病人可以在手术后三至六个月内回复正常生活。

所有肝移植患者必须终生服用抗排斥药物，抑制免疫系统，使身体能够接受新肝脏而不是攻击它。这些药物会使所有肝移植者更容易发生感染。许多患者在服药期间会出现某种形式的副作用，但是许多副作用是暂时的或易于管理的。移植小组会密切监视患者，以便能够快速识别和处理副作用。

大多数肝移植生存者表示，他们觉得重获生机，生活质量改善，再次开始享受日常活动。肝脏移植接受者在康复后能够参与正常的运动，女性能够怀孕并进行正常的移植后怀孕和分娩。

想了解更多有关肝脏移植的信息，可浏览我们的网页liver.ca，或者致电全国免费热线1-800-563-5483 分机4924。

有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。