急诊室（四）文 / 十月 Canada

“你要是再不配合，我就得给你插管，插到胃里。”医生。女孩不吭气，头耷拉着，男友将女孩的手臂放进血压仪。

“蒋勤家属，蒋勤家属…”一位穿着绿色工作服的女护理员，站在抢救室门口喊。家属匆忙跑过来。“去买两包尿垫，一包湿纸巾，两个靠枕，给病人靠着。”卫生员。

“好的，去哪买？”

“那边有商店。不过，你可以在我这买，我也卖，190元左右。”卫生员。

“好啊，太谢谢了。”家属。

“那我就给病人用上了，具体多少钱我一会告诉你，你再给我。”

“好。”

护理员回去抢救室。大约半小时，护理员找到病人家属：“一共195元，你给我钱吧。”

“有票据吗？”家属。

“没有票据。”护理员。

家属给了护理员200元，护理员找给5元零钱，离开。

抢救室的护理员多为农村妇女，为医院直接雇佣，等同于普通病房里，个人雇佣的陪护人员，个人雇佣的为24小时200元。院方护理员的工作内容，一方面协助护士护理病人，传递化验单，缴费单给家属；另一方面，传递病人与家属之间的物品，比如，家属有给病人买饭的，就把饭菜交给护理员，病人吃完饭，护理员再把餐具还给家属。

本职工作之外，护理员还有一些副业。看到有需要帮助的病人和家属，比如，有人数少的家属，在病人需要做一些检查的时候，需要他人帮忙挪动身体。护理员会问：“需要我帮忙吗？需要的话给我100元。”

另外一个副业，就是出租行军床。病人进入抢救室后，家属需要24小时等候在抢救室门口的休息间，或者大厅。那么，夜里睡觉就是个大问题。护理员和她们的一些朋友，提供行军床，被褥。床位的出租价位为30元一天。

医院有文规定，个人不得在医院里进行商业活动。但允许家属自己带行军床。晚上打开床睡觉，白天支起来。不过，谁也无法界定某个床是出租的，还是家属自己带来的。

广播，“蒋勤家属……”

“去买一双防护手套。”护士。

“好。”

十分钟后，刚才那位护理员找到蒋勤家属，小声说：“防护手套我已经给病人戴上了，你把钱给我吧。”

“手套我买了，护士让我买的，我早就交给护士了。”家属。

“哦。”护理员转身离开急诊室。

“老头这情况，咱其实应该送去临终关怀。”某家属甲

“昨天晚上才送进抢救室里，今天我没法说这个话。”某家属乙。

《完》

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