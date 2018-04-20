Ottawa天天中文学校 作文选登

天天中文学校五年级三班的学生与中国西安经开第六小学三年级的学生组成了笔友，互相切磋中文和英文。



以下是中国春节期间朱开闻（加拿大）

与刘鑫浩（西安）的通信

主题: 春节快乐

刘鑫浩:

你好!

好久都没联系了，你最近怎么样？

我想问你一个问题：你们是怎么过年的？你们都吃些啥，玩儿啥，做啥？我们这里过年要和爸爸妈妈吃一顿年夜饭，和朋友们聚会。

你的期末考试紧张吗？考完后就可以放松了，还有随后一个月的寒假。我们在中文学校用纸叠灯笼，写对联，折狮子，还有各种各样的艺术品。老师们也会给我们发红包，还有好多好吃的零食。但是不会放鞭炮，因为这样会打扰别人，而且也买不到鞭炮。你们学校里面有没有庆祝春节的活动啊？

希望我们有时间可以见面。期待你的回信。

最后祝你春节快乐！

朱开闻

2018. 2. 9

回复：春节快乐！

你好：朱开闻 ，

好久没通信了。我过年可开心了，每天都能吃到好吃的食物，过年的第一天晚上吃年夜饭。我们白天走亲戚，晚上放各种炮。

2018.3月4日 刘鑫浩

以下是匡瀚娇（加拿大）

与李嘉旭（西安）的通信

匡瀚娇同学:

你好！

我们家有三口人，有爸爸，妈妈和我。我喜欢看书，跳绳，下象棋。

春节是我们中国的传统节日，春节前几日家家户户都要办年货，大年三十早上家家户户都要贴春联，晚上吃年夜饭，还要看春节联欢晚会，大年初一吃饺子，大家相互拜年。你们那里过春节吗？是怎么过的？

李嘉旭

2018年2月10

回复：

李嘉旭同学：

你好!

我们这里过春节没有中国那么热闹。我们全家吃一顿团圆饭。我们这里是晚上9点10分，和中国相差11个小时，你们那里是第二天的早上10点10 分。

我今年十岁了，上小学五年级。我在 Barrhaven Public School 上学。我们春节不放假，因为这里是放圣诞节和元旦节假。

匡瀚娇

2018年2月11