《去北京么（二）》文 / 十月 Canada



春节的北京之行，居然我都没认出来他，最后还是被最后进来的她喊了一句：“你俩这是要干嘛，一人占着一张桌子。”这便是两张桌子的故事。天津百饺园在北京有三个店，方庄，西单和礼士路。西单店是我比较喜欢去的，因为离地铁近，离我家近。

三精水。

第二次和他的见面，开场白是回忆三精水。我这科普一下三精水，用糖精，香精和色素兑制的饮料。我说起来，小时候去我妈单位打免费饮品…

“粉红色的那个饮料，叫什么名字来着？”

“三精水。”他说。

约好吃饺子这天，我先去了二花的美容院，由于出来的时间晚了，主要是完事儿后我又听完二花讲的，北京买房的故事，所以到了百饺园也比事先约好的时间晚了。他已经点好了菜品和饺子。

“你加菜，加饺子。”他。

“没有溜肝尖儿，点了溜三样。”她。

“我还想吃虾仁面筋，和西红柿鸡蛋馅儿的饺子。”我。

“点！想喝酸梅汤吗？”他。

“喝！”

饺子如数上桌。

“我早有计划，给咱俩点了两碗米饭。”她。

“你俩明显地是来砸场子的。”他。

“你见过来百饺园吃饺子点米饭的吗？”

“让他们见识见识。”她。

事实证明，我对于她点了两碗米饭这事儿，有多懊悔。

“我总共就吃了4个饺子！这几天，天天想吃饺子，不行还得再去。”

“你什么意思？”她。

“通知吃喝小组组长，下回去百饺园吃饺子，不点米饭不点菜，就吃饺子。”

去北京么？

去北京，定要去天津百饺园西单店吃饺子…汇报一下：今儿，吃喝小组3人点了10种2两，所谓的百饺宴，有猪肉三鲜，猪肉大葱，猪肉茴香，猪肉酸菜，猪肉豆角；虾皇豆腐，鲜虾，鲜鲅鱼，香椿鸡蛋，和西红柿鸡蛋馅的饺子，紧着我一人吃。

战绩：三人吃了75只饺子，北京人讲究有余，剩余25只打包。