選擇野花牌綠蜂膠就是選擇健康 ——21世紀養生極品知多少?

野花牌綠蜂膠源自巴西米纳斯州(Minas)森林，擁有豐富的原始資源，完全沒有污染，安全性高，而蜂膠中所含的活性成分世界第一。巴西Apiario Silvestre(野花牌)公司秉承科學與愛心，獨創當今最先進的專利提取工藝，以GMP標準萃取出最高品質的綠蜂膠，淨濃度85%，主要有效成分類黃酮16.9mg/ml,酚多體3.5%，數倍或數十倍於同類產品，且不含酒精、蜂蠟和任何有害重金屬。您知道為什麼野花牌綠蜂膠風靡世界五大洲嗎?為什麼說選擇野花牌綠蜂膠就是選擇健康的原因嗎?讓科學告訴我們：

天然平衡的營養品：科學家相信，“天然、純淨、安全、平衡”是營養品的理想目標,而非合成產品保健。科學家分析發現野花牌綠蜂膠含有所有人體必需的大部分維生素,包括維生素A、B、C、D、E和P等，以及三十幾種礦物質和微量元素。此外,野花牌綠蜂膠富含至今發現的全部20種的生物體內構成蛋白質所必須的氨基酸，包括機體內又能不合成的必須從食行中補充的全部８種必需氨基酸。它是一種全天然性活性氨基酸和全維他命與礦物質,具有無可替代的營養價值。

純天然超強抗氧化：細胞衰老的一個重要原因是氧化應激，過量的自由基是健康的大敵。氧化應激加速衰老，并導致多種機體異常狀態，包括血糖血脂和血壓異常，多種心臟隱患和老年病痛等等。因此，抗氧化的物質具有良好的抗衰老和降低多種健康問題風險的作用。野花牌綠蜂膠是一種純天然超強抗氧化劑,能有效清除自由基。其抗氧化損傷能力是維生素C的20倍，常規藥物的2倍。

超級免疫增強劑：綠蜂膠能夠全面提高機體的免疫功能。中國科學家報導（Int Immunopharmacol.2004 Jul）蜂膠提高B淋巴細胞和T淋巴細胞活性，促進外周免疫細胞增殖，增加血清免疫物質含量。韓國科學家（Int Immunopharmacol.2004 Mar）同樣證實，蜂膠顯著增強淋巴細胞活性，提高機體免疫物質幹擾素-γ、白介素-2、白介素-4等。日本科學家發現（Am J Chin Med.2005）蜂膠能夠活化免疫系統，並大大減低放射損害。作為一種天然免疫增強劑，對抗疲勞與衰老、增強免疫功能、減輕放化療的副作用都具有顯著效果。

天然抗生素：綠蜂膠被科學家譽為天然抗生素，是人類迄今發現的最有效的天然之品。它最顯著的特徵是作用廣泛，對細菌、病毒和真菌的生長均有抑制作用，但不會像常規抗生素一樣產生抗藥性。與此同時，聯合蜂膠增強人體免疫能力的作用，則能抵禦感冒、腹瀉和其它多種感染。

權威藥典《中華本草》和2003年東京蜂膠國際研討會認證蜂膠具有八大功效：（1）增強免疫力；（2）抗病原微生物；（3）調節人體內分泌；（4）調節血糖、血脂、血壓，降低血液粘滯度及改善微循環、淨化血液；（5）抗氧化清除自由基；（6）促進組織修復；（7）對放化療增效減毒；（8）保肝護肝。

加拿大NPN#80006418•美國 FDA食品藥品監管局註冊#10328566522•國際GMP Site License#300909•全球HACCP質量認證BR13/7429

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