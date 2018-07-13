《去北京么（一）》文 / 十月 Canada



“我喜欢北京，我不打算走了。”二花。

“不是刚说租房贵吗？”

“上个月给儿子在北京买了一套一居室，首付了两百万，他自己月供。”二花手里的活儿没停，她喜滋滋地说。

衣食住行，住在北京。

二花的儿子大嘟大学毕业七年，社保缴费满了五年，他自己手里存款总共有三十万，目前月收入两万多。二花在东北老家就是方圆百里知名的生意人，儿子毕业那年和老公来了北京定居，老公随便去外面打个工，她开了一家小型美容院。

买房是她的主意。数了数手里的钱，告诉儿子说可以支援首付，让他在北京买个房。儿子听了朋友的建议，先从东五环开始寻摸，东五环，北五环，西五环。由于上班地点在东四环地铁沿线，所以东四五环作为首选。

先看了四惠桥远洋天地附近，觉得有点小贵，后来去了北京东四环五环之间的紫南家园。有个便宜一点的西北向户型，总价370万人民币，67平米单价5万4；又顺便去了京沈高速对面的华侨城，总价最低的一套朝东的一居室650万86平米，单价7万5。

既然是买房，就得多了解北京，于是又去看了北五环。北京不是有说上风上水嘛，朋友推荐去了北五环边上万科的一个老项目，万科星园。万科的物业服务，在北京也是一个美好的传说。看了一个一居室的户型，塔楼东南朝向，朝向还不错；65平米550万，单价8万4。

再去西边看看。去了玉泉路的玉海园，南北向板楼，二居室74平米560万，单价是7万5。

最后儿子自己决定下手总价低的370万的紫南家园一居室。二花心疼儿子，直接给了首付200万，让儿子留着自己的存款。贷款170万，期限25年，商贷年利率4.9%，等额还款，月供9839。我觉得吧，儿子如果不想月月省吃俭用地供房，还得靠二花支援。

衣食住行，吃在北京。

衣食住行里，我最喜爱介绍的就是吃了。这次回北京我给自己定了个任务，必须吃够天津百饺园的饺子。照着这个标准，我在飞机起飞之前的好几天，就约好了发小们。我还特意抒情了一番。

《即日，百饺园遇你》

红柳绿茵摇摇欲坠，

酒瓶塞注满舞池倚。

气温不用太高十七，

长裙踩高跟鞋故里。

满脑子都是吃饺子，

一男一女两张桌子。

她叫了一声我和他，

再见不过就是默许。

即日……