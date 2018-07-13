“美人歸”與女性健康 —做好更年期保健，十足女人味



“美人歸Melgrace”基於中國傳統醫學兩千多年來的醫學理論和豐富的臨床實踐經驗，將21世紀先進的生物科學技術引入傳統中西草藥的調配與研發製造中。從更年期前的隱性症狀，到更年期後的老年健康問題，“美人歸”都有助調理改善。讓50歲的中年女性，擁有30歲的靚麗青春。

1、改善閉經、痛經等經期綜合症。雌激素分泌不均導致月經失去規律，週期長短不一，經量時多時少，或閉經數月，經期痛經、腰背酸痛等不適。“美人歸”獨有的雙向調節雌激素作用,從而達到調改善經期不規則的目的。

2、緩解更年期潮熱、出汗等症狀。“美人歸”不僅改善因更年期性腺機能減退引起的功能紊亂，潮熱、失眠、心悸、盜汗等症狀好轉。

3、靜心安神，提高睡眠質量。“美人歸”對更年期情緒不穩定等效果顯著，幫助女性鎮靜安神、舒緩情緒。客戶表示服用後睡眠明顯好轉，平均睡眠時間保持在6～7小時以上，睡眠深度增加，第二天體力充沛。

4、改善皮膚，解決“面子”問題。“美人歸”通過改善皮膚組織，提高雌激素水準，刺激皮膚中膠原蛋白合成，從而使肌膚細膩，恢復皮膚彈性。

5、延緩衰老，留住靚麗青春。“美人歸”通過改善血液循環，使皮膚各種營養物質的供應更加充盈通暢，同時發揮抗細胞老化的作用而抑制老年斑的形成。

6、益發美髮，為秀髮提供充分營養。“美人歸”通過調節體內雌激素分泌平衡，從而使更年期雌激素減少引起的脫髮斷發現象顯著減少或改善。

7、滋潤卵巢，提高性生活質量。“美人歸”深層營養卵巢，補腎氣，大大增強女性性欲，增加陰道分泌物，增強陰道肌肉彈性，加強性器官敏感度，提高性生活質量。

8、增加骨密度，改善骨質疏鬆：“美人歸”中的異黃酮精華素可阻碍破骨細胞酸分泌，使骨質流失減少，加強機體對鈣的利用，增加骨密度，降低骨質疏鬆幾率。

9、降低膽固醇，减少血液循環隐患：“美人歸”中的異黃酮精華素通過遏制低密度脂蛋白受體過氧化，使其在血管壁上沉積和聚積減少，保護血管。

服用“美人歸Melgrace”進行更年期保健的客戶反饋：

我每天早晚按時按量用溫水送服“美人歸”，發覺自己的更年期症狀得到了不少改善，不但生理症狀減輕了，而且精神狀況也有較大好轉。服用完1個療程後，胸悶、心慌、呼吸困難的問題基本解決，日常生活順心了不少；連四肢麻木、食欲減退、胃腸功能紊亂等問題也得到改善。我現在是能吃能睡、氣色不錯、皮膚光澤、精神提升、生理期穩定，丈夫都說我十足女人味呢！

加拿大製造，國際GMP認證，美國FDA註冊號#19090670562，加拿大天然保健品NPN#80032928

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