

二、怀 萱

侬有挚人草同名，雪肤雍容惇淑窈；(4) 同奔后方志救亡，偕越封锁生死交；(5)

共渡时艰相濡沫，契结同心比翼鸟。(6) 风雷激荡骤巨变，天各一方鱼雁杳；(7)

常存抱柱隔海望，心碎肠断泪涸窅。(8) 萱草年年花自发，独步芳径悵寂寥；

赏卉怀萱悢忉忉，衿曲闲愁惐怊怊；(9) 悠悠岁月睽参商，耿耿心田惄曷消。(10)

(4)侬：即我。雍容：文雅大方。惇：淳厚勤勉。淑窈shū yǎo：贤善美好。

(5)后方：当时抗日根据地为后方。封锁线：指日寇修筑的碉堡、炮楼、篱沟等封锁线，要穿越过去是冒生命危险的。

(6)时艰：当时国难期间生活非常艰苦。相濡沫：互相关爱照顾。契结同心比翼鸟：即订鸳盟。

(7).风雷骤变：指1949年时局大变动，台陆分隔。

(8)常存抱柱：《庄子.盗跖》“尾生与女子期于梁下….”的故事。又李白《长干行》“常存抱柱信,岂上望夫台”。抱柱：乃喻坚守信约。隔海望：指台湾海峡。泪涸：泪流乾。窅yǎo：眼眍。

(9)赏卉怀萱：每欣赏萱草就会怀念起与萱草同名的挚人(佩萱)。悢忉忉：悢liàng：惆怅、眷念。忉忉dāo：忧念。衿曲：指内心深处。闲愁：指难以言喻的愁思。惐yù：痛心。怊chāo：悲伤、失意。

(10)睽：隔离。参商：指参星与商星，这两星此出彼沒，永不相见，杜甫《赠卫八处士》诗：“人生不相见,动如参与商”。耿耿：心中不能安宁。惄nì：忧思伤痛。