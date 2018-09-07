瞻仰伟人 观赏美景——记海老会白求恩故居和花瓶岛三日游



“一个人能力有大小，但只要有这点精神，就是一个高尚的人，纯粹的人，有道德的人，脱离了低级趣味的人”。能实地参观伟人的故居，缅怀伟人的事迹，寻访伟人的足迹，具体生动地诠释名言的内在涵义，此乃大家多年的心愿！

盛夏七月，骄阳似火，7月17日清晨，从渥太华市中心驱车出发，经过5个半小时的长途行驶，抵达美丽如画的格雷文赫斯特小镇，这是白求恩大夫的出生地。Bethune几个字母高悬房顶，两尊雕像呈现在眼前，吸引众多游客摄影留念。步入展厅一幅书法作品《纪念白求恩》全文特别显眼，那是底铁刚先生化80个小时写就。展馆陈列着伟人的画像，生平，各时期的突出事例，由此联想起途中，导游让我们观看的1964年拍的电影“白求恩大夫”，活生生的人物形象扣动我们的心弦。为了中国人民的抗日事业，他不远万里，携带药品和手术器械，转辗多地，最终到了延安，组建一支战地医疗队，去前线就近抢救重伤员，后奔赴晋察冀边区，成了一名战地医生！他与木匠铁匠一起动手制作手术器械，帮助创立医生护士和医院勤务兵训练班，还亲自设计把包装箱用作手术台及马背药箱，他曾创下在69小时内为115名伤员手术的记录。1939年，在日军冬季大扫荡摩天岭战斗中，为一名腿部受重伤的伤员做手术，要加快进程，白求恩把左手伸进伤口掏取碎骨刺破中指，3天后的11月1日，又为一名颈部患丹毒合并蜂窝组织炎的伤员做手术不幸感染，11月12日因败血症在河北省唐县黄石口村去世！

一个外国人，为抢救中国伤员，以身殉职，这是什么精神？这是国际主义精神！我们移民来到他的故乡，瞻仰他的故居，重温他的事迹，无不为之感动！故居内的一桌一椅，一台一灯，无不渗透他无私奉献的精神！对战友高度热忱，对工作极端负责任，对技术精益求精，都是我们做人的基本准则！

瞻仰伟人接受教育，观赏美景陶冶情操。沿途的参天大树，绿荫环抱，湖水荡漾，沼泽湿地，广袤农场，峭立壁岩，优雅小镇，湛蓝天空，白云变幻莫测，朵朵、片片、层层叠叠游动，云卷云舒，犹如仙女散花，流星扫射，时而如孔雀尾巴拖曳，时而如蘑菇开放，时而如蓋大伞撑起，极目远眺，天地相连处腾起一个海市蜃楼，飘逸欲仙，如梦似幻，驱散了长途坐车车的疲惫！

最美的景致在花瓶岛。第二天我们向布鲁斯半岛最北端的小镇一托伯莫里，乘坐著名双层玻璃底遊轮。透过玻璃船底探索神秘莫测的古代沉船残骸，“沉舟玻璃船下躺，老翁老妪惊讶叫。花瓶岛前游船行，观赏美景抒胸怀。”

游船行驶在休轮湖上，造型奇特的花瓶岛及周围众多小岛，自然美景大饱眼福。两尊酷似花瓶的姐妹石柱，源于远古时代冰河冲刷的岩石，一大一小，佇立水边，含情脉脉，欢迎来客。湖面翠绿的水流清澈透明，四周青山倒影于缎面般的湖面，极富诗意！

登岛后沿东岸环岛步道行走，穿越原始森林，踩踏沙石小路，浓荫蔽日，夏季纳凉好去处，湖水边不时看到游泳健儿在戏水玩耍！密林中隐约可见亿万年前形成的地质断层，白墙红瓦輝映在绿树碧水之间，那是灯塔工作站！我们鼓足勇气，登上塔顶，重新俯瞰岩石，大小花瓶屹立在蓝天碧水间，风姿绰约，充满魅力，大自然的神奇法力，再次撼人心灵！

品尝有名大白鱼也是一大乐趣。一个家庭歺馆，主人经营理念新型，服务员头戴各种饰物，击拍欢歌迎客，罐头饮料解渴，油炸白鱼薯条底，各种调料拌匀，美味可口，解燃眉之需，补充营养之后，兴致勃勃，与店主集体合影，饶有情趣。

下榻的旅馆在尼亚加拉大瀑布附近，夜晚，我们忘却疲乏，三五成群去观赏夜景，当晚五彩缤纷的焰火似乎为我们开放！选择最佳地形，近距离面对气势恢宏的瀑布，红日西坠，珠幔般的水花在夕阳映照下，七彩虹霓灿然入目，巨型聚光灯齐放绿光，让入夜灰暗的瀑布大放光彩！晶莹透澈，熠熠生辉，五颜六色灯光，让自天倾泻的汹涌水势，跳跃水珠，弥漾水气由白色变浅红、浅蓝、翠绿，奇丽多姿，浸润在漂渺迷离的梦境，马蹄形轮廓勾勒得一览无余！不得不惊叹大自然的鬼斧神工！许多朋友多次观看，夜景却是第一次，感觉仍如此神奇！

第三天，导游安排摘樱桃，绿树成荫丛中，殷红樱桃颗粒饱满，举手之劳可摘，半小时功夫，满载篮筐，当场品尝，皮薄水多，鲜嫩爽口，劳动所得，倍觉珍惜，摄下美好瞬间！周围景观可圈可点，几人合抱的大树，比比皆是，如茵绿草地上红花点缀，我们漫步，奔跑，舒展双臂，尽情呼吸，赏心悦目，陶醉其中！

之后，我们游览万佛舍利塔寺，那是湛山精舍驻地，一所集中华文化、佛教、教育，慈善，旅游为一体的多功能加拿大佛教博物馆！正门两旁是“看破放下自在，随时皆得自在”，道出老人生活哲理。右亭钟鼎，左面鼓亭，“若人散乱心入于塔庙中，晨钟暮鼓警醒红尘梦里客。”让人醒悟吧！七层宝塔矗立正中，工程还在建造期！虔诚的佛教徒跪拜佛殿，功德捐款，积善慈悲，略表心意！中午，我们品尝了特色美味素食，洁白米饭，碧绿青菜，鲜红辣椒，透明豆腐，脆黄豆腐皮，红烧萝卜，杂炒什锦，热呼茶水，也许是久违的饭菜，胃口大开，吃得尽心！

丰富多彩的三天旅游圆满结束！我们感谢海老会的组织，感谢阳光旅行社的精心安排，感谢司机的稳妥驾驶，感谢导游悉心关怀，十几个小时的来回路程，車上充满欢歌笑语，滕翠燕，门老师，一展歌喉，独唱动听歌曲，万雪燕口琴独奏，别具一格，钱会长即兴讲述她下乡巡回医疗的故事，在白求恩大夫精神感召下，大家齐声高唱歌曲，沉浸在回忆久远的年代。今天我们欢聚一堂，明天又开始新的生活！外面世界很精彩，开阔视野，放松心情，让我们的晚年生活永远快乐多姿！

文／悠扬琴声