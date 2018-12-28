冬天的黄昏 文/于漫江



记得曾经的温暖，也记得曾经的冰冷，在情感的路途上，时光，刻痕，凝噎。

冬天真实的来了。

在这座被寒冷肆虐的城市，心间也仿若结了一层薄冰。

曾经葳蕤的白杨，此刻也赤裸裸的，叶子随云流浪远方去了，谁知道叶子将停留何方，归宿在哪里？你不知道，我也不知道，眼前依旧一片荒芜，冰冷。

树无力挽留风的追求，一切记忆中的绿。

烤着红薯的大爷沧桑的脸颊，仿佛刀刻一般冷峻，落了霜的胡须，像落雪后的枝桠。

平素致使街道拥挤的洗车房门前，车辆寥寥无几，也都早早地关门了。

残照里的人们，不再信步灯火阑珊的街头，似乎可以寻觅到飞人奔跑的身影，空气中瞬间幻成了苍茫的白雾，张开翅膀的黑发，在咧咧的风中飞扬。

寒冷中的眼神，显得更加清澈。诗人的笔下并非少了美，而是多了一些现实的直视。

诗人如旅人一般，在路灯不曾光临逼仄的小街，悠然走向自家的路。

在那个屋墙布满霜花的小阁楼，四面楚歌的象牙塔，诗人从容不迫地应对四季的转换，迎接冬天真实的贲临。

屋灯忽闪忽闪的，秉烛夜读的宁静。然所有的书稿都在沉寂中，展开翅膀飞向钢筋水泥的城市森林深处。

诗人意外收到好友枫的电话，阳光依旧决绝着到来。

这比寒冷更加寒冷的声音，隐忍在时光里。凛冽的风，执意走过雨敲打的门。

诗人是坚韧的，依旧穿梭在夏天和秋天的童话里。

为什么枫会鄙薄诗人那条了无生机的路？为什么不走向枫指引那条粲然的路？

枫说，任性与倔强，是在证明你的坚强吗？我不知道在你的辗转里，你感悟出了什么？生活的什么？

是不是因为你的漂泊，一直没有抵达人生的彼岸，既而无颜见我。故尔，我不再询问小镇上你的母亲关于你的漂泊。

诗人也曾诚惶诚恐于来自枫的百折千回的嘲讽，会不会惊扰了他心中的梦，是否继续保持冷傲的姿势，融入尖锐的现实之中。

诗人知道所有的明媚都要经过漫长的暗夜，亦所有的黑暗也都会经过光明。

那么，让明天给我答案吧。不在冬天里，也永远不会搁浅在黄昏里。

人们看到诗人迈着坚实的步子走出被寒霜包裹的小楼，迎着风的匕首，走出冬天的黄昏，隐没在霓虹璀璨的城市……

时光停滞，往事如梦。你知道我在说什么或者不知道我在说什么，这些都不重要了。