难忘儿时的贺年卡 文/梁征



又到年底了，看着儿子从书包拿出来的一张贺年卡，笔者的思绪回到了上个世纪90年代初。

那时，每每元旦前夕，笔者会用平时积攒的零花钱在校门口的商店买贺卡，回家后写贺卡。贺年卡的样式一般是普通信封那么大的一张硬纸片，有单张的，还有成套的，画面大部分是当时走红的歌星照片。贺年卡不是很精致，甚至有些粗糙，不过至今亦能回想起那时候写贺年卡的用心。在草稿纸上先打草稿，保证万无一失时才誊写到卡片背页，每次用钢笔，抄写从书上学到的优美句子，觉得特别开心。

因为上小学时，笔者手里没有多少零花钱，加上家长也不允许花太多的钱买贺年卡送给别人。但别人送给你贺年卡，如果不予回赠，就会失去小伙伴间的那份纯真友谊。有的同学想出了好办法：把别人送给自己的贺年卡用“退字灵”退出自己的名字，然后写上朋友的名字送给其他小伙伴，这样省下了买贺年卡的钱，也不欠人情了。这一做法立即得到了小伙伴们的认可。有时候，自己送给别人的一张贺年卡，转了一大圈后，还会回到自己手里，尽管这样，小伙伴们也见怪不怪。虽然我们将贺卡改头换面，但改不去的是小伙伴之间纯真的友情。随着一年年涂改贺年卡，我们升入了初中……

中学时代，笔者的交际圈只限于班上的男生，不敢给漂亮的女孩子写贺卡，写了定会遭到小伙伴们的讥笑。于是，小圈子里你一张，我一张，没两天就写个遍。眼见着卡片还剩余不少，又重复给别人写，也会再次收别人送来的。这样的重复一直要持续到元旦结束。

后来，读大学了，在新的环境中也认识了新的朋友、新的玩伴，逢到节日也会彼此往来几张贺卡之类。不过那时候已经不热衷于卡片的往来了。是基于友情的传递，却不是敷衍行事。有一次，却被大街小巷花花绿绿的贺卡着实给吸引住了，经不起诱惑买了几张，却也不知道送与何人。随着年岁渐长，心智渐熟，贺卡更是鲜于去写。

参加工作后，遇到了很多人，结识了一些同事，忙碌中也时常因他们的关爱感动万千，却从未送过贺卡。直到某天遇到了心中的恋人，节日前就筹划着给她送小礼物。在礼品店徘徊了几日，选择了一张淡淡的贺卡，没有太多的奢望，只为恋人寄份匿名的祝福卡片，心底却已经是波澜起伏。

新年如约而至。想来已有多年没有送贺年卡了，再也不会收到朋友从四面八方寄来的贺卡，贺年卡成了越来越稀罕、越来越遥远的往事，取而代之的是网上的电子贺卡，面对一张张动感十足的贺卡，读着千篇一律的祝福话语，让笔者想起了上小学时有关贺卡的往事，节日的喜庆，朋友们的祝福依然温暖，只是少了昔日的那份情怀！