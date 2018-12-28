

黄昏时分，林强随意走进路边一家酒店，叫了一个火锅，几个小菜，一个人自斟自饮起来。

门外北风呼啸，夹杂着星星点点雪花，北方的冬天，让人感觉到一种深入骨髓的寒冷。

其实，在林强心中，体会到的是另外一种寒冷。

刚离婚，妻子就带走了六岁的女儿。虽然在这个城市，林强有份不错的工作，一套房子，可现在，他却感觉不到希望和未来。

或许只有酒，才能麻醉自己，让自己体会不到生活中痛苦和失落。林强边喝着酒边想。

正在这时，从门外进来一个提着塑料袋的中年男子，只见他进来后就坐在靠门口的一角，叫过服务员，轻声说了一句：“一碗汤面”。然后从衣服口袋掏出来一张皱巴巴的十元纸币，放在服务员手里。

很快，服务员就端过一碗面，放到中年男子面前的桌子上。中年人从随身的塑料袋拿出来两个馒头，就着面条吃了起来。

林强打量了一下中年人，他头发凌乱，一脸沧桑，穿着件旧绒衣，一条深裤子，一双旧运动鞋，身上的衣服上到处都是点点的涂料痕迹，一眼看就能够看出是来这个城市打工的装修工人。

看着看着，林强似乎就像看见了过去的自己，他想起来当年刚刚来这个城市的情形。

忽然，林强叫过服务员，在他耳边小声耳语了两句。

不一会，服务员端过一盘炒肉，一盘红烧鱼到中年人的桌上。

中年人不禁愣住了：“我，我只叫了面条，没有点菜，再说我带的钱也……”

“先生”，服务员打断他的话，微笑着说：“我们酒店最近几天有优惠活动，凡进入本店消费的顾客，都有机会获得赠送菜，恭喜先生，您获得了这个机会，这两份菜是免费奉送，不收钱的。”

中年人疑惑的看了看服务员一会，不过他脸上很快就露出一脸喜悦，他开心地把盘子拉近，大口大口的吃了起来。

看着这一幕，林强忽然感觉到，这个冬天，其实也并不像想中的那么寒冷，一丝暖流，仿佛正慢慢从心底升起……