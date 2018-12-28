【加拿大肝脏基金会专栏】2018岁末故事：感恩与期待

艾兰娜（右）捐赠了60%的肝脏给柯恩

柯恩：感恩奇跡

2018年是柯恩（Karen Bell）的幸運之年。這位來自安大略巴克威茨鎮（Beckwith Township）的女士因為一位朋友的“禮物”，而重獲新生。

柯恩患有原發性膽汁性肝管炎，一種因自身免疫系統攻擊膽管而導致肝臟受損的慢性肝臟疾病。當柯恩的肝病被診斷出時，肝臟已經嚴重受損，她唯一的選擇與生存機會是接受肝臟移植。2017年，柯恩被列入肝臟移植等候名單上，等待一個捐贈的肝臟。在加拿大，器官捐贈者（同意在去世後將器官捐贈）遠少於器官需求者，移植名單上常有超過兩百多位病人在等候，而很多人在等待期間離開人世。對柯恩來說，最好的解決方法是活體捐贈者捐贈的肝臟，令盡快進行肝臟移植。

2018年2月，柯恩通過社交媒體公開征尋活體器官捐贈者。一位來自克萊頓醫院的藥房技術員，艾蘭娜（Alana Long）得知後，第一時間報名應征。經過一系列的配型檢查、得知自己配型成功後，她告訴了柯恩自己將成為她的捐贈者。“一共有10個人報名願意捐贈器官給我，移植中心按順序逐一檢測。艾蘭娜是第一個報名的人，所以最早做的配型檢測。”柯恩對於所有願意捐贈肝臟給她的人心懷感恩。

4月18日，在多倫多全科醫院的移植中心，醫生取下了艾蘭娜60%的肝臟，移植到了柯恩的體內。兩片非完整的肝臟，在兩個人的身體裏逐漸長成兩個完整的肝臟。

“我無法用語言表達對艾蘭娜的感激之情，”柯恩說：“她令我起死回生。我要通過幫助她人將這份恩情傳遞下去。我打算加入誌願者行列。”

鮑勃期待着奇跡

鮑勃：期待奇跡

而此時，巴克威茨鎮的鮑勃（Bob Barry）期待著同樣的奇跡降臨於自己身上。非酒精性脂肪肝炎導致的晚期肝硬化，正在將54歲的鮑勃推向生命的邊緣。鮑勃於2012年被診斷出患有非酒精性脂肪肝炎，隨後幾年病情惡化，他於2014年被放到肝臟移植等候名單上。2018年初，鮑勃的外孫本森（Benson）出生，更給了鮑勃與病魔抗爭的動力。“我病得很厲害，但我挺到了聖誕節。”鮑勃的聖誕願望，就是奇跡的發生：有人能夠捐贈給他一部分肝臟做肝臟移植。

希望鮑勃的心願可以很快達成。