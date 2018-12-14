文/梁征

对于幸福，不同的人有着不同的理解。对于顽皮的孩子来说，得到一件心爱的玩具就是幸福；对于失恋的青年来说，被心爱的人青睐就是幸福；对于中年人来说，幸福的状态莫过于回到家还能叫一声“爸、妈”，能尝到老母亲亲自下厨做的饭菜，把心里话跟老父亲念叨念叨；对于风烛残年的老人来说，莫过于有一个健康的身体，能够活着就是幸福……不同的人有不同的体悟。

童年人，过着无忧无虑的生活，更多的单纯无限，幸福的状态莫过于摆脱大人的控制，只要大人不管，任凭自己到处溜达，吃着喜欢吃的小吃，玩着喜欢玩的玩具。

少年人，各种各样的想法多多，更多的是天真好奇，幸福的状态莫过于满足拥有。还记得少年的自己，因为过生日，父亲送给我了一个小皮球，在小伙伴们羡慕的眼神中，我幸福了一个月。

青年人，正处于人生目标的确立阶段，更多的是奋斗，幸福的状态莫过于在不断拼搏努力中才能实现自己的人生价值。在家里，是可以陪伴家人的快乐；在单位，可以获得身边人的认可。

中年人，夫妻间已少了花前月下的浪漫激情，更多的是血浓于水的亲情，幸福的状态莫过于彼此信任、宽容理解、甘苦与共，共同撑起一个家；于工作中的相互理解、相互信任和相互付出；于子女孝顺，对大人的付出懂得感恩，心态阳光。

老年人，人生经历了各种酸甜苦辣，更多的是对当下的体验，幸福的状态莫过于生活中有人照顾，有人说说话，在大路上走有人陪着，儿女能多回家走动走动；精神充实快乐，不孤单寂寞；好身体、好心态、好心境，避烦恼、寻快乐、家庭和美。

或许我们每天都在经历幸福的过程，只是我们寻找错了方向，忽略了内心的感受，忽略了真正的幸福。幸福其实就是不同年龄段时候的一种心态。