北京协会2019猪年新春饺子宴

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时间：2019年1月27月，周日下午 1：00-7：00

地点：Tom Brown Arena Hall ( 141 Bayview Road， Ottawa )

主办：北京协会

活动：饺子宴——请各位自带饺子馅，面和拿手的佳肴，2：00开始包饺子，煮饺子。

过年吃饺子，是中国的传统。每年过年最重要的时刻，就是三十晚上，全家人围在一起包饺子。窗外白雪皑皑，衬着屋里热气腾腾。

你们还记得吗？每一年都是春节，窗外白雪皑皑，大家带着包饺子需要的各种家当，面团，擀面杖，盖帘……家味浓浓的一起合作，瞬间，桌上摆满了像精巧的工艺品，披着各种彩妆的饺子，成方矩阵。喜气洋洋的等待着加入欢宴的餐桌。

想念洋溢在你们脸上的微笑，想念那些圆圆胖胖的饺子的味道，想念带着浓烈的家乡味道的糖三角，驴打滚，脆排叉，豆腐脑……

相聚是想念的最好的解药，2019年1月27号，北京协会诚邀各位携亲带友，新春佳节，一起情意浓浓的再次欢聚一堂，叙旧迎新，北京协会猪年迎春饺子宴，恭候您们的到来！

文艺表演：欢迎有意愿的各界人士为大家表演，请联系committee@ottawabeijing.org

北京协会正在计划明年的活动安排。欢迎各位会员朋友，各界人士提供宝贵意见。请联系committee@ottawabeijing.org

下一步的活动安排，将在协会网站发布消息，敬请关注：www.ottawabeijing.org

收费：

北京协会饺子宴欢迎公众参加，根据具体情况，请赞助场地费用。(酌情待定)

北京协会会员免费，会员会费标准请扫描二维码了解详情：



注意事项：因为参加活动的朋友里有人对坚果过敏，请大家这次不要带坚果制品。

北京协会