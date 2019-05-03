《懒惰的人》 文 / 十月 Canada



我买的割草机，是那种有长长的电线的。每回手上一给力气，割草机轰隆隆响，我不能马上推着它前进，或者使劲地拉着它倒退。我要在这之前设计好，如何才能不让机器在工作时割断电线。

根据草坪的面积，我买的电线长度为50英尺。但是我发现，当我在这片长方形的空间上割草的时候，这点长度如果再加上10英尺应该就够用了，我又买了一个适用于户外的有10英尺长线的连接线。

我把电线甩在割草机的左手，保证我在工作途中也不会踩着电线，又可以让电线跟随着向前。

还有一种蓄电池充电的割草机，工作起来比有电线的这个机器更方便。每当我看见对面的，那个体魄健壮的青年邻居，推着他那台没有电线跟随着一起走的割草机割草，我就会开始思考一个问题。

我的割草机为什么有电线？

那种样式儿的割草机，比我拥有的这款，价格翻了几倍。在入住这座房子之前，我就打算好了搬走的日子，如果我花大价钱买那个翻了几倍的割草机？我那天没能说服自己。再加上当时老铁站在旁边，告诉我这个带线的割草机怎么怎么地适合我时下的情况。

一旦做了决定的事情，改变起来往往很难。

哪怕我在割草的途中，几次三番都觉得，那个翻了几倍价钱的割草机，其实我应该买那个。“钱算什么东西呢？”我咒骂着自己当初的决定。

我坐在草坪上休息。

隔壁邻居也在割草，也是用了和我一样的拖着长长电线的割草机。我就想，你不是告诉过我打算一辈子就住在这个破房子里么，那为什么不购置一台没有电线跟随着左右的割草机呢？

“这是你买的第一台割草机么？”我开始和他聊天。他说这台割草机是从老房子那边带过来的，正好还可以继续用，他就用了。这个理由，我接受起来有点想不通。

就像你仍然想不通，像我这样一位懒惰的人，为什么在那台没有电线跟随着一起前进的割草机面前，发觉几倍的价钱让我感受到有点承担不起了呢。“钱算什么东西呢？”我咒骂着自己当初的决定！

我没见过凌晨三点钟的纽约的街道，我避开了席卷论坛的关于996的讨论会场。我觉得，我承担得起不去看凌晨三点钟的纽约的街道，和不认同辛苦劳作的996概念。“都是概念，全部都是概念。”我这么想。

过了一小会儿，我发觉自己好像不是特别累了。我重新站起来，把跟随着我一起生活了好久的长长的电线甩出去。然后，我又突然觉得时下的这一切，其实也挺好的。虽然说，我有承担不起的结果，可我也有承担得起的懒惰。

懒惰的人。