【加拿大肝脏基金会专栏】“他们给了我生命”——娜塔莉的故事(下)



娜塔莉与舒瑞伯肝脏专科医生

参加加拿大肝脏基金会温哥华筹款晚会

（接上期）值得庆幸的是，娜塔莉成功接受了肝脏移植手术。现在，19岁的她认为，是她与胆道闭锁疾病共同生活的经历，成就了今天的自己。

“多年来，我的健康状况一直在下降，”娜塔莉说。“与疾病斗争、健康不良对我来说很正常。直到接受移植后，我才意识到自己当初病得多麽厉害。拥有健康，就是拥有自由”。

她回忆说，在挽救生命的移植手术几天后，甚至呼吸都变得容易了。她不再感觉到耗尽体力的疼痛，也不再有担心在移植前等待肝脏时死亡的恐惧。她将她新获得的力量和人生观归功于她的肝脏捐赠者。

“我经常想到我的捐赠者和捐赠者家人，对于他们给予我的礼物，我一直无比地感恩，”娜塔莉说。“面对这样的悲剧，他们通过他们的慷慨、无私和勇气，给了我另一次生命。”

在患病过程中，娜塔莉一直是加拿大肝脏基金会的倡导者与志愿者。她为那些肝病儿童的家人提供重要资源，经常回答他们的疑惑，缓解他们的忧虑。

“我永远不会原谅胆道闭锁夺走了我的健康，”娜塔莉说。“更重要的是，我永远不会原谅它带走了我有幸知道的一些最珍贵的灵魂。但是，虽然听起来很奇怪，我还是非常感恩，因为如果没有这种疾病，我就不可能享受今日我所知道且热爱的生活。”

娜塔莉努力令她周围的世界认识胆道闭锁，并决心助力予治愈方法的发现。

娜塔莉的故事似乎未足以彰显她对抗肝病障碍的勇气，在接受了移植手术仅仅15个月后，她在温哥华参加了2018加拿大移植运动会并赢得了三枚金牌。目前，她已申请入读2019年秋季开始的护理项目，并继续坚持不懈地为像她一样的患者提供她所能给予的最佳护理。

您是否被娜塔莉的故事感动，想加入志愿者的队伍？浏览我们网页www.liver.ca，了解您如何可以通过志愿者工作帮助受肝病影响的人们。

加拿大肝脏基金会护肝生活讲座：

你的肝脏，你的健康(国语)

了解如何保持肝脏健康，以及相关的服务与支援。

日期：2019年5月16日，星期四

时间：上午10点 – 12点

地点：Ottawa Agape Chinese Alliance Church，5492 South River Drive, Manotick.

咨询及报名：Meghann Darroch，1-844-316-6990或mdarroch@liver.ca。

费用全免，欢迎参加。