巴西野花牌綠蜂膠 健康長壽，奧秘何在

科學家同時發現長期食用野生綠蜂膠的人群，其健康出現問題的概率顯著低于普通人群。而正是綠蜂膠的神奇生物學作用造就了這一世界性長壽奇迹。

1．綠蜂膠是至今人類發現的最好的天然延壽物質：蜜蜂從長壽膠源植物新生幼芽或樹皮等部位采集來精華液，再混入其進化而獨有的上顎腺分泌物加工而成綠蜂膠。

2．綠蜂膠含有極豐富的延年益壽活性物質：這種天然活性精華含有400多種生物成分，其中一部分是人體自身無法合成，複雜而奇特的成分决定了綠蜂膠神奇的保健效果。

3．綠蜂膠是天然超强抗氧化劑，能有效清除自由基、抗氧化衰老：人的衰老過程是一個“氧化”過程，如血液循环不畅、代谢失衡、基因突變等都與氧化应激造成的損傷有關。綠蜂膠中的黃酮類物質、萜烯類物質、以及多種維生素和微量元素等都具有很强的抗氧化作用。這些物質被蜜蜂巧妙地結合在一起做成蜂膠，在活化細胞、延緩老化、抑制色素形成、排除體內毒素、遏制基因突變等方面有良好的作用。

4．增强免疫活力，改善亞健康狀態：若綠蜂膠能够激活免疫系統，增加抗體生成量，增强吞噬細胞活力，從而及時清除衰老病變的細胞和病原微生物，有效改善血液循環問題，預防亞健康狀態的出現，保持人體的健康而起到保健延年的作用。

野花牌綠蜂膠，蜂膠中的王者，巴西第一名牌，世界公認最佳品質：自1982年以來最悠久的生産歷史，有效成分含量業內最高，淨濃度85%，類黃酮7%、酚多體3.5%，且絕無蜂蠟無酒精，不含任何重金屬有害元素。

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