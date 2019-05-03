南极，我要落地 (六) 文 / 吕华青

飞跃德雷克海峡

刮了一夜的风。早晨，蓬塔阿雷纳斯的上空阴沉沉的。从麦哲伦海峡望出去，远方天际线上，漂浮着一抹淡淡的金黄。

酒店二楼会议室。上午9点的出行须知会，如同室外下降的气温，氛围没有先前那样热烈。艾丽主管告诉大家：远方的探险队员，坐在南极海边的冲锋舟上，等待我们几天了。今天，有一个窗口期，可以飞行。我们提前去机场做准备。10点乘大巴出发，计划在下午1：30，第一航班可以起飞。

探险活动的中方组织部门，是北京的一家旅行社。这个上午，领队第一次走上讲台，简要地讲了几句话。他告诉大家：我们这次南极的探险行程，一年半之前就进行具体筹划了，有一个基本预案。如果今天出行结果不如人意，我们将组织全体人员去智利国家公园游览。回国后，会抓紧办理南极船票的退款。如果有人要求，明天在这里改变出行方式，转道去阿根廷乌斯怀亚乘船，再次争取前往南极，我们愿意协助办理。如果有人准备下一次再通过我们公司报名来南极，或者以后参与我们旅行社的旅行项目，我们会给予旅行费用的优惠……

上午10点，再一次登上大巴去机场。照例的换票、安检、等候。下午1点20分，机场广播终于传来了登机的通知。

有了上一次飞行途中折返的经历，大家的心里都有些说不出口又不愿说出来的话。彼此纷纷约定：在这次飞行的航班上，午餐不喝酒，把庆贺的酒水留待南极的船上！

飞机渐渐飞离南美最后的大陆合恩角，那一块块延伸到海中的锯齿状的地形，不知是礁石还是悬崖绝壁，我知道那是地球上重要的地理位置。从机舱的舷窗向外远眺，德雷克海峡的海水蓝得发黑。阳光辉映的汪洋，翻滚着一堆堆白浪，海面上不见一艘船只，一望无际的空旷。

照例供应飞机午餐。这顿午餐的过程，少了昨日的喧哗，也没有人饮酒。

乘务人员收拾餐盘的时候，飞机驾驶舱的门开了，出来一位金黄头发、满脸胡须、身着白色制服的高个子飞行员。我的心一下子提了起来，昨天就是这个时候通知返航的。那飞行员站在飞机前门通道的中央，招呼正在收拾餐盘的女乘务员。就在乘务员回头的那个瞬间，飞行员张开双手的手掌，向上举了举，然后用右手的食指用力向下点了一下。我看懂了：他在告知乘务员做准备，10分钟之后飞机降落！

飞机上的人全都看懂了！掌声、欢呼声顿时响彻机舱。

机舱内的气氛紧张而热烈，大家纷纷换上冲锋衣，套上防水靴，全副武装起来。大家目不转睛地望着窗外渐渐临近的南极洲，兴奋地等待着飞机落地的那一个历史瞬间。