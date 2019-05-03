【《中华导报》中医专栏——莫愚中医谈健康与养生】调理体质，是中医治疗癌症的大法 ——医学专家与你谈病痛与健康（六）之二

為何會產生癌症？醫學科學告訴我們：（1）每個人的體內都有癌細胞。在常規測驗中這些癌細胞並不會檢驗出來，只有在癌細胞大量滋生，數量巨大的時候才會被檢驗出來。（2）在人的一生中，癌細胞會出現6到10次不等。（3）營養缺陷（不是營養缺乏）導致免疫系統功能紊亂，對癌細胞的監殺能力下降，不能阻斷癌細胞的繁殖。（4）化學藥物（包括服用西藥、農藥污染的食物）的刺激，尤其是荷爾蒙類藥（食）物（飼料餵養的畜類肉）的刺激，催生癌細胞。（5）癌症病人經過治療他們體內已經沒有癌細胞了，这意味着它們的數量還沒達到可檢測到的程度，並不代表體內沒有癌細胞。

可見，每個人身上都有癌細胞，就如同每個人體內都有致病細菌那樣，你用先進的儀器是否檢測到，也不必大驚小怪。營養缺陷，受到化學藥品（包括激素）的刺激，容易被癌嚇倒，這才是插在你頭上致命的三把利劍。要想防癌治癌，就要解決好營養缺陷、避免化學藥品的刺激，不要輕易地在癌症面前低頭！前面談到的約翰霍普金醫師的抗癌經歷，是通過服用中藥、接受針灸、脊椎按摩療法而取得療效的，這不但讓我們看到癌症能防能治的希望，而且還預示着中醫中藥在治癌這片天地，也有它用武之地。在我親手治療過的癌症病人中，也有不少類似約翰霍普金醫師那樣的成功案例。

2011年春，有個患肺癌的女性病人，已78歲高齡，重度消瘦，胸脅痛，每天腹瀉4～5次，每2周要抽一次血性胸水，不然就會呼吸困難。經全身核掃描檢查，為全身癌轉移。醫院告訴她的家人：根據患者現在的病情，什麼治療方法對她都不管用了，最多只能活1個月。我的一位老朋友，也就是她的兒媳婦找到我，介紹了她婆婆的病情，問我中醫能不能治？我說病情是非常嚴重了，我不能肯定能治，但可以試試看。因為她消瘦，免疫力十分低下，首先要做的是解決營養缺陷，改善病人的體質。立即停食什麼雞蛋、牛奶、雞、海參等所謂營養豐富、高蛋白的動物類食物，中醫認為它們通通都是粘滯、難消化吸收，而又堵塞胃氣的。要轉食最能養胃（養人），營養精華最容易消化吸收的粥油（濃米湯）、薏米粥，同時每天揑脊，使胃氣升發，提高人體的免疫功能。所謂“有胃則生，無胃則死”。很多疾病、大病的人，不是缺營養，而是吃營養把胃氣堵住了，胃氣升發不起來。越是大病，越是要把胃氣養起來。否則，就是服食靈丹妙藥，如果脾胃虛弱也難以吸收利用。再根據病人的體質，治法以“培土生金”為主，進行選方用藥，經連續治療1個月，病情改善，胸脅痛基本緩解了，不再需要抽胸水了，精神好起來了。後來在中醫藥治療和食療的基礎上加服一種专治肺癌的西藥，結果奇跡出現了，至今已有3年了，病人依然是快樂地活着。

临床上中医治癌法多种多样，如清热解毒法、活血化瘀法、祛寒燥湿法、软坚散结法等，调理体质，才是中医治癌大法。要知道為什麼中醫中藥在治癌這片天地也有用武之地，請留意下續篇：《中醫治癌不是神話，是回歸自然》。

莫愚中醫館：廣州中醫藥大學教授、廣東省名中醫