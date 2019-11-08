【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的业余爱好

郑天祎

我有很多业余爱好。比如画画、弹钢琴、唱歌和骑自行车。不过，我最喜欢的是艺术体操。

我非常喜爱练艺术体操，因为它不但很好玩儿，而且还能让我们活动起来。这样子，我们就不是一直在家里坐着看电视了。还有，当艺术体操练多了，它能让你的身材变好。这样，你就站的更直，体型更好了。参加艺术体操活动，就自然也会有比赛。比赛比多了，就能够加强我们的表现能力和自信心。

艺术体操也很有意思，在俱乐部里，我交了很多新朋友。现在在俱乐部里我有差不多20个朋友。还有，那里的所有人都非常和蔼。教练们都很有耐心。如果我做错了什么，她们会耐心指导，这样我学习的很快。和蔼耐心的教练总是受学生们的喜爱。

我的俱乐部叫作“Pirouette Rythmics Gymnastics”。我从四岁就开始在这里练艺术体操了。我现在在“俱乐部”这级，在我们的俱乐部，最高的级是“省级”。不过，在大比赛里，还有“国家级”，他们才是真正最高级的。

在艺术体操里，有五种不同的器械。它们是球、圈、绳子、带和棒子。我有一个单人的圈舞和一个双人的绳操。我们双人的绳操做得很好，因为我们这个舞蹈已经练了两年了。不过我的单人做的没有那么好。因为今年是我第一年练单人操。

这就是我的业余爱好——艺术体操。是一个又有趣又能帮助我们成长的运动。我非常热爱艺术体操，我愿意一直练到长大。